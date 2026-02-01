Australian Open: Gigantenduell nimmt historisches Ende

SPORT1 01.02.2026 • 12:57 Uhr Grand-Slam-Titel Nummer 25 für Novak Djokovic muss warten - Carlos Alcaraz setzt sich in einem hochklassigen Finale der Australian Open durch. Der Spanier schreibt damit Tennis-Geschichte.

Carlos Alcaraz sank ergriffen zu Boden und genoss in der tobenden Rod Laver Arena seinen großen Moment: Der Weltranglistenerste ist zu seinem Premierentitel bei den Australian Open gestürmt und hat seiner Laufbahn im Alter von erst 22 Jahren das fehlende Puzzleteil hinzugefügt.

Im historischen Finale von Melbourne rang er den serbischen Rekordsieger Novak Djokovic mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 nieder und komplettierte als jüngster Spieler der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam.

„Niemand weiß, wie hart ich für diese Trophäe gearbeitet habe. Ich und mein Team sind durch so viel gegangen“, sagte Alcaraz bei der hochemotionalen Siegerehrung. Aber er dachte auch an seinen Kontrahenten. „Was Du machst, ist inspirierend. Es ist eine Ehre für mich, den Court mit Dir zu teilen“, sagte er in Richtung von Djokovic.

„Glückwunsch Carlos, das war ein fantastisches Turnier. Was Du geschafft hast, ist historisch - legendär“, sagte Djokovic, der sich als sehr guter Verlierer präsentierte - und bald schon wieder scherzen konnte. „Du bist noch so jung, hast noch so viel Zeit. So wie ich auch. Ich bin sicher, wir werden uns noch häufiger auf dem Platz sehen“, sagte der 38-Jährige - „in den kommenden zehn Jahren“.

Australian Open: Alcaraz historisch - Djokovic verpasst Nummer 25

Alcaraz, der nun sieben Majortitel gewonnen hat, löste den bisherigen Rekordhalter Don Budge (USA) ab. in der Open Era (seit 1968) hatte Alcaraz‘ Landsmann Rafael Nadal den Rekord innegehabt. Dieser verfolgte das Match auf der Tribüne und bekam anschließend von Djokovic und Alcaraz ein Dankeschön, dass er sich ihr Match anschaute.

Djokovic hingegen verpasste es, ein weiteres großes Kapitel Tennisgeschichte zu schreiben. Er muss auf seinen 25. Grand-Slam-Titel warten und teilt sich die Bestmarke weiterhin mit der Australierin Margaret Court.

Alcaraz verwandelte nach einer intensiven Partie und 3:02 Stunden seinen ersten Matchball und feierte den fünften Sieg im zehnten Duell mit Djokovic.

Weil der 38-Jährige nach seinem strapaziösen Halbfinale am Freitag nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, verlor Djokovic im elften Anlauf zum ersten Mal ein Finale bei den Australian Open.

Alcaraz erreicht sein größtes Ziel in diesem Jahr

Unter genauer Beobachtung von Margaret Court, die spätestens seit Djokovics Husarenstück gegen Jannik Sinner um ihren geteilten Rekord bangen musste, hatten die beiden Kontrahenten die Arena betreten.

Alcaraz hatte den Titel in Australien als größtes Ziel in diesem Jahr ausgerufen. „Jeder Schritt mehr, jede Sekunde mehr Leiden, jede Sekunde mehr Kämpfen“, sagte er, „ist es immer wert“.

Den besseren Start erwischte aber sein Gegner. Djokovic zog die Fans auf seine Seite, bei jedem Punkt des Serben wurde es laut.

Djokovic, der im Turnierverlauf insgesamt mehr als vier Stunden weniger auf dem Platz verbracht hatte, kniete sich in Alcaraz‘ zweites Aufschlagspiel hinein und schnappte sich ein schnelles Break.

Djokovic lässt zunächst sogar Nadal staunen

Der Serbe spielte wie zu seinen besten Zeiten.

Alcaraz, der bei seinem fast fünfeinhalb Stunden langen Halbfinale gegen Alexander Zverev (Hamburg) Krämpfe gehabt hatte, wirkte hingegen unentspannt. Er konnte seine peitschende Vorhand nicht gewinnbringend einsetzen.

„Djokovic hat einen genauen Plan, wie er spielen will. Alcaraz noch gar nicht“, analysierte Djokovics Ex-Trainer Boris Becker bei Eurosport.

Neun vermeidbare Fehler des Spaniers waren zu viel. Djokovic gewann den ersten Satz in nur 33 Minuten, was auch seinen einstigen Rivalen Nadal auf der Tribüne staunen ließ.

Nadals spanischer Landsmann aber fing sich. Bei kühlen 19 Grad hatte er sich die Nervosität aus den Beinen gelaufen. Der zweite Satz war ähnlich einseitig wie der erste - nur mit einem anderen Gewinner.

Alcaraz sauer: Kein Regen - aber Dach fast komplett geschlossen

Alcaraz, der mit Wind oft besser umgehen kann als seine Gegner, gefiel allerdings nicht, dass das Dach der Arena beinahe komplett geschlossen war, obwohl es nicht regnete. Er beschwerte sich beim Schiedsrichter, verlor aber nicht den Fokus.

Djokovic hingegen wirkte im dritten Satz plötzlich müde. Alcaraz war nun der aktivere Spieler und nach exakt zwei gespielten Stunden nur noch einen Satz von seinem großen Ziel entfernt.

Die aufmunternden „Nole, Nole“-Rufe im Publikum konnten daran nichts ändern.

Anfang des vierten Durchgangs wehrte Djokovic sechs Breakbälle in einem Spiel ab und zeigte die Faust. Er brachte die Arena noch einmal hinter sich - doch der nervenstarke Alcaraz ließ sich in einer umkämpften Endphase nicht mehr aufhalten.

