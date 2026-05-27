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French Open: Lehrstunde für deutsche Hoffnung

Lehrstunde für deutsche Hoffnung

Die größte deutsche Hoffnung bei den Damen bricht heftig ein.
Eva Lys ist ausgeschieden
Eva Lys ist ausgeschieden
© picture-alliance/dpa/SID/Frank Molter
SID
Die größte deutsche Hoffnung bei den Damen bricht heftig ein.

Aus für Eva Lys bei den French Open: Die Hoffnungsträgerin aus Hamburg hat den erstmaligen Einzug in die dritte Runde bei dem Sandplatz-Highlight in Paris klar verpasst. Die 24‑Jährige unterlag am Mittwoch in ihrem Zweitrundenduell der erfahrenen Rumänin Sorana Cirstea mit 3:6, 0:6. Für Lys endete damit der Traum vom nächsten großen Lauf bei einem Major.

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Nach zuvor wechselhaften Ergebnissen in diesem Jahr auf der WTA‑Tour hatte Lys zum Auftakt in der französischen Hauptstadt gegen die Kroatin Petra Marcinko überzeugt und wollte nachlegen. Doch letztlich leistete sie sich zu viele leichte Fehler, um die Weltranglisten-18. auszuschalten. Der bislang größte Grand‑Slam‑Erfolg bleibt damit ihr sensationeller Lauf bis ins Achtelfinale der Australian Open 2025. Letzte Deutsche im Fraueneinzel ist damit Tamara Korpatsch, die in der dritten Runde steht.

Lys startete stark, führte 3:1 im ersten Satz, brach dann aber ein. Cirstea, die nach der laufenden Saison ihre Karriere beenden möchte, überragte nicht, kontrollierte das Geschehen nun aber und zog auch im zweiten Satz schnell davon. Lys konnte nicht mehr dagegenhalten.

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