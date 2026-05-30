Djokovic lässt Rückkehr nach Paris offen

SID 30.05.2026 • 06:32 Uhr Der Grand-Slam-Rekordsieger nimmt Wimbledon als nächstes Ziel in den Blick.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat nach seinem Aus in der dritten Runde bei den French Open eine Rückkehr nach Paris offen gelassen. „Ich weiß es nicht“, antwortete der 39-Jährige zweimal auf die Frage, ob er auch im kommenden Jahr nahe des Eiffelturms aufschlägt. Djokovic war zuvor nach fast fünf Stunden Spielzeit an dem 20 Jahre jüngeren Brasilianer Joao Fonseca mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 gescheitert.

Weil Jannik Sinner (Italien) bereits ausgeschieden ist und der Spanier Carlos Alcaraz verletzt fehlt, hätte sich Djokovic durchaus Hoffnungen auf seinen vierten Titel in Paris machen können. Aber derlei Gedankenspiele seien „mir egal“, sagte Djokovic: „Ich habe gerade in der dritten Runde verloren.“

Er denke nicht, „dass ich zu viel falsch gemacht habe in meinem Spiel. Er war einfach besser“, sagte Djokovic: „Ich habe gutes Tennis gespielt.“