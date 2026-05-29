French Open: Lys-Bezwingerin verteilt historische Höchststrafe

Julius Schamburg 29.05.2026 • 17:50 Uhr Sorana Cirstea befindet sich in bestechender Form. Die Rumänien marschiert bei den French Open regelrecht durch die ersten drei Runden und stellt dabei einen Rekord auf.

Sorana Cirstea ist einfach nicht zu stoppen: Die Bezwingerin von Eva Lys hat ihr Drittrundenmatch bei den French Open mit 6:0, 6:0 (!) gegen die Argentinierin Solana Sierra gewonnen.

Damit wurde Cirstea am Freitag im Alter von 36 Jahren zur ältesten Spielerin jemals, die bei einem Hauptfeld-Match eines Grand-Slam-Turniers nicht ein einziges Spiel abgegeben hat.

French Open: Cirstea mit historischem Coup

Den Rekord hielt bis dato die Weißrussin Victoria Azarenka inne, die im Vorjahr die Belgierin Yanina Wickmayer ohne Spielverlust in Paris abgefertigt hatte. Die ehemalige Weltranglistenerste Azarenka – vergangenes Jahr 35 Jahre alt – benötigte lediglich 48 Minuten für ihren Sieg im Erstrundenmatch.

Cirstea benötigte am Freitag zwar 56 Minuten – wohlgemerkt aber in einem Drittrundenmatch. Zudem hatte Sierra zuvor die an Position 13 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini ausgeschaltet.

Lys gegen Cirstea chancenlos

Gegen Cirstea war sie jedoch chancenlos. Bereits gegen Lys hatte Cirstea nur drei Spiele abgegeben, ehe sie gleich elf Spiele in Folge gewann. Gegen die 17-jährige Ksenia Efremova in Runde eins hatte die Rumänin vier Spiele abgegeben.

Damit hat Cirstea im Turnierverlauf erst sieben Games verloren und stand erst etwas mehr als drei Stunden auf dem Court. Bei den extrem heißen Bedingungen in Paris sicherlich kein Nachteil.