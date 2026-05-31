French Open heute live: Zverev - De Jong live im Free-TV, Stream, Ticker - Stolperstein wartet auf Zverev

SPORT1 31.05.2026 • 12:30 Uhr Alexander Zverev ist im Achtelfinale der French Open gefordert. Dort trifft er auf einen Lucky Loser. Unterschätzen sollte er seinen Gegner allerdings nicht. So können Sie die Partie live verfolgen.

Showtime für Alexander Zverev: Die deutsche Nummer 1 ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den French Open in Paris, im Achtelfinale gefordert (ab ca. 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Im dritten Match des Tages auf Court Philippe Chatrier trifft Zverev auf den Niederländer Jesper De Jong. Zverev, aktuell die Nummer drei der Welt, ist im Duell mit De Jong, der im Live-Ranking Position 81 belegt, der klare Favorit – und seit Donnerstag auch generell ein absoluter Titelanwärter.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Halys bei den French Open:

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Nach dem völlig überraschenden Ausscheiden von Jannik Sinner gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo veränderte sich für Zverev alles. Der 29-Jährige ist damit plötzlich der am höchsten gesetzte Spieler im Turnier. Mit Novak Djokovic hat sich noch ein weiterer Titelanwärter aus dem Turnier verabschiedet.

Allerdings ist De Jong nicht zu unterschätzen. In der Quali hatte er gegen den US-Amerikaner Michael Zheng verloren, rutschte aber noch als Lucky Loser ins Turnier. Mit beeindruckenden Siegen gegen Ex-Champion Stan Wawrinka, Federico Cina und Karen Khachanov kämpfte sich De Jong ins Achtelfinale.

Bislang kam es zwischen Zverev und De Jong zu zwei Aufeinandertreffen. Beide Male gewann der Deutsche. Zuletzt, bei den French Open 2025, siegte Zverev in Runde zwei in vier Sätzen.

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Zverev wartet auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Seine starke Form dürfte Zverev in jedem Fall helfen. In seinen ersten drei Partien in Roland Garros ließ der gebürtige Hamburger kaum Zweifel aufkommen und brillierte vor allem mit seinem starken Aufschlag.