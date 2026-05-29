Herausforderung für Alexander Zverev: Der beste deutsche Tennisspieler muss bei den French Open in Paris zu seiner nächsten Partie antreten. In der dritten Runde des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres wartet Lokalmatador Quentin Halys (ab ca. 20:15 Uhr im LIVETICKER).
French Open heute live: Zverev - Halys live im Free-TV, Stream, Ticker - nächster glatter Roland-Garros-Sieg?
Feiert Zverev den nächsten Sieg?
Die Rollen sind dabei klar verteilt. Zverev, aktuell die Nummer drei der Welt, ist im Duell mit Halys, der aktuell Position 87 belegt, der Favorit – und seit Donnerstag auch generell ein absoluter Titelanwärter.
Nach dem völlig überraschenden Ausscheiden von Jannik Sinner gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo veränderte sich für Zverev alles. Der 29-Jährige ist damit plötzlich der am höchsten gesetzte Spieler im Turnier.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Halys bei den French Open:
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Bislang kam es zwischen beiden Spielern erst zu einem Aufeinandertreffen. Beim ATP-Turnier in Miami im März 2026 standen sich Zverev und Halys im Achtelfinale gegenüber.
Der Deutsche entschied die Partie in zwei Sätzen für sich. Mit 7:6 und 7:6 war das Match allerdings durchaus knapp.
Zverev wartet auf seinen ersten Grand-Slam-Titel
Seine starke Form dürfte Zverev aber in jedem Fall helfen. In seinen ersten beiden Partien in Roland Garros ließ der gebürtige Hamburger keine Zweifel aufkommen und brillierte vor allem mit seinem starken Aufschlag.
Der Deutsche, der 2024 bereits bis ins Finale der French Open vorgedrungen war, jagt weiterhin seinen ersten Grand-Slam-Titel.