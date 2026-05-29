Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
CHAMPIONS LEAGUE
EISHOCKEY-WM
TENNIS
DARTS
BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Grand Slams>

French Open heute live: Zverev - Halys live im Free-TV, Stream, Ticker - nächster glatter Roland-Garros-Sieg?

Feiert Zverev den nächsten Sieg?

Alexander Zverev ist in der dritten Runde der French Open gefordert. In Paris wartet dabei ein Lokalmatador. So können Sie die Partie live verfolgen.
Alexander Zverev zeigt sich nach seinem Zweitrunden-Erfolg gegen Tomas Machac in Roland Garros zufrieden mit seiner Leistung. 
SPORT1
Alexander Zverev ist in der dritten Runde der French Open gefordert. In Paris wartet dabei ein Lokalmatador. So können Sie die Partie live verfolgen.

Herausforderung für Alexander Zverev: Der beste deutsche Tennisspieler muss bei den French Open in Paris zu seiner nächsten Partie antreten. In der dritten Runde des zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres wartet Lokalmatador Quentin Halys (ab ca. 20:15 Uhr im LIVETICKER).

Die Rollen sind dabei klar verteilt. Zverev, aktuell die Nummer drei der Welt, ist im Duell mit Halys, der aktuell Position 87 belegt, der Favorit – und seit Donnerstag auch generell ein absoluter Titelanwärter.

Nach dem völlig überraschenden Ausscheiden von Jannik Sinner gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo veränderte sich für Zverev alles. Der 29-Jährige ist damit plötzlich der am höchsten gesetzte Spieler im Turnier.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Halys bei den French Open:

  • TV: Eurosport
  • Stream: Eurosport/Joyn
  • Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bislang kam es zwischen beiden Spielern erst zu einem Aufeinandertreffen. Beim ATP-Turnier in Miami im März 2026 standen sich Zverev und Halys im Achtelfinale gegenüber.

Der Deutsche entschied die Partie in zwei Sätzen für sich. Mit 7:6 und 7:6 war das Match allerdings durchaus knapp.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Zverev wartet auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Seine starke Form dürfte Zverev aber in jedem Fall helfen. In seinen ersten beiden Partien in Roland Garros ließ der gebürtige Hamburger keine Zweifel aufkommen und brillierte vor allem mit seinem starken Aufschlag.

Der Deutsche, der 2024 bereits bis ins Finale der French Open vorgedrungen war, jagt weiterhin seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite