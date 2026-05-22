"Fantastisch": Zverev meldet sich in Paris fit

SID 22.05.2026 • 17:22 Uhr Vor dem Start der French Open sind die Rückenprobleme kein Thema mehr für den Tennisstar.

Der Rücken hält, die Stimmung ist gut: Alexander Zverev hat vor der erneuten Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel Zuversicht verbreitet. Vor dem Start der French Open in Paris gab sich der gebürtige Hamburger beim Medientermin am Freitag im Stade Roland Garros zuversichtlich.

„Ich hatte nach Rom etwas Zeit frei. Ich konnte mich ein wenig um meinen Rücken kümmern und war bei einigen Ärzten in Deutschland, was sehr hilfreich war, und ich fühle mich gut“, sagte der 29-Jährige und verkündete mit Blick auf sein Erstrundenmatch gegen den Franzosen Benjamin Bonzi: „Ich fühle mich bereit, und ja, hoffentlich kann ich das am Sonntag auf dem Platz zeigen.“

Neue Behandlung löst Probleme von Zverev

Wegen Beschwerden am Rücken hatte Zverev zuletzt den Start bei seinem Heimturnier in Hamburg absagen müssen.

„Die Rückenprobleme begannen letztes Jahr, und ich hatte das ganze Jahr über damit zu kämpfen. Dann ging ich im Dezember zu Doktor Müller-Wohlfahrt. Ich habe mich die ersten drei Monate der Saison bis Ende April unglaublich gut gefühlt. Dann fingen in München wieder die Probleme an, und nach einigen Spielen hatte ich wirklich zu kämpfen“, sagte Zverev. Nach neuerlicher Behandlung bei Müller-Wohlfahrt fühle es sich aber „fantastisch“ an.

Zverev hatte 2024 das Finale von Paris erreicht und dort dramatisch gegen Carlos Alcaraz verloren. Im Vorjahr scheiterte die deutsche Nummer eins im Viertelfinale an Novak Djokovic. Diesmal ist Zverev nach der verletzungsbedingten Absage von Alcaraz an Nummer zwei hinter Topfavorit Jannik Sinner gesetzt.