Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
CHAMPIONS LEAGUE
EISHOCKEY-WM
TENNIS
DARTS
BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Grand Slams>

French Open: Deutscher Überraschungs-Coup verpasst!

Deutsche verpasst Überraschung

Tamara Korpatsch spielt mutig auf, verpasst aber die große Überraschung. Damit scheidet auch die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin im Einzel aus.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Tamara Korpatsch spielt mutig auf, verpasst aber die große Überraschung. Damit scheidet auch die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin im Einzel aus.

Überraschungs-Coup verpasst: Tamara Korpatsch ist bei den French Open als letzte deutsche Starterin ausgeschieden. Die Hamburgerin unterlag in der dritten Runde der favorisierten Ukrainerin Elina Svitolina am Freitag in Paris mit 2:6, 3:6.

Korpatsch verpasste auch im vierten Anlauf ihren ersten Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin, dennoch bleibt die Turnierwoche in Paris die bislang erfolgreichste in ihrer Karriere. Sie kann neben wichtigen Weltranglistenpunkten ein Preisgeld von 187.000 Euro mitnehmen.

French Open: Alle deutschen Starterinnen raus

Als klare Außenseiterin gegen die viermalige Grand-Slam-Halbfinalistin und Weltranglistensiebte Svitolina konnte Korpatsch ohne großen Druck aufspielen.

Alle vier weiteren deutschen Frauen waren schon ausgeschieden – einzig die 31-Jährige besaß noch die Chance, ihren Lauf nach dem durchaus turbulenten Zweitrundenerfolg gegen die gesetzte Chinesin Wang Xinyu fortzusetzen.

Während und nach dem Duell war es dabei zu Diskussionen zwischen beiden Spielerinnen gekommen, in der Partie gegen Svitolina blieben besondere Vorkommnisse erstmal aus.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Korpatsch gegen Svitolina früh unter Druck

Korpatsch, die auf dem zweitgrößten Platz der Anlage mit Sonnenbrille begann, diese aber später ablegte, geriet gegen die kraftvolle Grundlinienspielerin unter Druck und gab ihr erstes Aufschlagspiel direkt klar ab.

Die Weltranglisten-95., die von ihrem Vater trainiert wird, kämpfte sich aber ins Match hinein und baute ihre Punkte immer wieder klug auf. Allerdings war Svitolina mit ihrer Power schwer für sie zu kontrollieren.

Auch nach dem Satzverlust verließ die Außenseiterin nicht die Courage. Korpatsch ging mit 2:0 in Führung, wurde dann aber schnell wieder von der Ukrainerin eingeholt und musste schließlich die Klasse ihrer Kontrahentin anerkennen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite