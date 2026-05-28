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Nächster Glamour-Auftritt von Osaka

Nächster Glamour-Auftritt von Osaka

Tennisstar Naomi Osaka legt bei den French Open in Paris den nächsten glamourösen Auftritt hin.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Tennisstar Naomi Osaka legt bei den French Open in Paris den nächsten glamourösen Auftritt hin.

Nächster Glamour-Auftritt von Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat auch bei ihrem zweiten Auftritt bei den French Open für Gesprächsstoff gesorgt.

Osaka lief am Donnerstag zu ihrer Partie gegen die Kroatin Donna Vekic mit cremefarbener Schleppe auf und unterstrich damit erneut ihren Hang zu extravaganten Auftritten auf der großen Bühne.

Schon vor ihrem Erstrundenmatch gegen Laura Siegemund hatte die ehemalige Weltranglistenerste Aufsehen erregt, als sie in einem schwarzen, bodenlangen Kleid den Court Suzanne-Lenglen betrat und dieses zum Matchbeginn ablegte. Während des Spiels trug die 28‑Jährige ein Glitzer-Outfit, nun folgte die nächste modische Variation.

Siegemund kritisiert ungleiche Behandlung

Siegemund bemängelte nach ihrem Duell gegen Osaka eine vermeintliche Ungleichbehandlung.

Sie „komme hier her, um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen. Wenn andere das machen wollen, dann ist das für mich okay“, sagte Siegemund, doch es „sollte bei solchen Auftritten auch auf jede Sekunde geschaut werden. Das ist das Einzige, was die Regeln betrifft, was ich nicht okay finde“, fügte die deutsche Nummer eins an.

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