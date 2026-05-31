French Open: Zverev bleibt cool! Noch drei Siege bis zur Erlösung

SID 31.05.2026 • 18:06 Uhr Alexander Zverev steht bei den French Open im Viertelfinale. Nur noch drei Siege trennen ihn vom erlösenden ersten Grand-Slam-Titel. Nun geht es gegen einen Shootingstar.

Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht. Der Hamburger gewann auf dem Court Philippe-Chatrier nach einem durchwachsenen Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker Jesper de Jong, der am Sonntag seinen 26. Geburtstag feierte. (French Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Damit darf der Tokio-Olympiasieger weiter vom ersehnten ersten Grand-Slam-Titel träumen, in der Runde der letzten acht trifft Zverev beim Höhepunkt der Sandplatzsaison auf den spanischen Teenager Rafael Jódar.

French Open: Zverev dreht nach Fehlstart auf

Im Duell mit dem aktuellen Weltranglisten 106. de Jong, der in der Qualifikation ausgeschieden und nur als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war, erwischte Zverev einen schwachen Auftakt.

Bei deutlich abgekühlten Temperaturen in Paris leistete sich der Deutsche zu Beginn zahlreiche Vorhandfehler, dank einer Leistungssteigerung schnappte er sich bei kurzzeitig einsetzendem Regen den ersten Satz im Tiebreak.

In der Folge stabilisierte sich aber Zverevs Spiel. Nach 2:14 Stunden Spielzeit verwandelte der 29-Jährige schließlich seinen ersten Matchball zum Sieg.

Noch drei Siege bis zur Erlösung

Damit ist Zverev, der der letzte verbliebene Top-5-Spieler im Turnier ist und nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic als heißester Anwärter auf den Titel an der Seine gilt, nur noch drei Siege vom großen Triumph entfernt. Es wäre sein erster Major-Titel.

Auch gegen den spanischen Shootingstar Jódar, der gegen seinen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand drehte und 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gewann, ist die Nummer zwei der Setzliste klar favorisiert. Im Vorjahr war Zverev im Viertelfinale an Djokovic gescheitert.