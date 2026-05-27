Siegemund: "Größere Namen werden anders behandelt"

SID 27.05.2026 • 06:11 Uhr Die deutsche Nummer eins scheidet in Paris früh aus - und merkt eine Ungleichbehandlung an.

Das extravagante Outfit von Naomi Osaka war Laura Siegemund „relativ wurst“, die aus ihrer Sicht ungleiche Behandlung stieß der deutschen Tennisspielerin dafür aber mächtig auf. „Bei jedem Turnier wird bis auf die letzte Sekunde darauf geachtet, bis man sein Fläschchen ausgepackt hat. Und sie kann sich dann noch anderthalb Minuten lang umziehen, da habe ich ein Problem mit“, sagte Siegemund nach ihrem Erstrundenaus bei den French Open im Eurosport-Interview.

Sie „komme hier her, um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen. Wenn andere das machen wollen, dann ist das für mich okay“, sagte Siegemund, doch es „sollte bei solchen Auftritten auch auf jede Sekunde geschaut werden. Das ist das Einzige, was die Regeln betrifft, was ich nicht okay finde“, fügte die deutsche Nummer eins an.

Es würden dabei einmal mehr „größere Namen anders behandelt werden, als wenn ich so lange bräuchte oder so ein Outfit an hätte und hier nochmal ein Päuschen und da nochmal ein Päuschen brauche. Dann würde der Schiedsrichter eine Time Violation (Spielverzögerung, Anm. d. Red.) aussprechen. Bei ihr sagt er nichts. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ob da jemand mit der Schleppe kommt oder nicht, ist mir relativ wurst“, sagte Siegemund nach der 3:6, 6:7 (3:7)-Niederlage.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka (Japan) hatte schon vor dem ersten Aufschlag für Aufsehen gesorgt. Die ehemalige Weltranglistenerste ging in einem schwarzen, bodenlangen Glitzerkleid auf den Court Suzanne-Lenglen, das sie für die Partie ablegte. Im Match trug die 28-Jährige dann ein bronzefarbenes Glitzer-Outfit.