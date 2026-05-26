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Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Schaffen die Deutschen Überraschungen?

Die French Open sind am Sonntag in Paris gestartet. Am Dienstag nimmt der zweite Grand Slam des Jahres weiter an Fahrt auf.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SPORT1
Die French Open sind am Sonntag in Paris gestartet. Am Dienstag nimmt der zweite Grand Slam des Jahres weiter an Fahrt auf.

Die 125. Auflage der French Open nimmt am Dienstag weiter an Fahrt auf. Viele Stars und Deutsche greifen ins traditionsreiche Tennis-Turnier ein. Auch Jannik Sinner ist zum ersten Mal mit von der Partie. Der Italiener spielt am Abend gegen Clement Tabur.

Unter anderem treffen ansonsten Ben Shelton und Daniel Merida Aguilar sowie Daniil Medvedev und Adam Walton aufeinander. Félix Auger-Aliassime duelliert sich mit dem Deutschen Daniel Altmaier.

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So können die French Open heute live verfolgen:

  • TV: Eurosport
  • Stream: Eurosport/Joyn

Laura Siegemund fordert indes in ihrem Auftaktmatch der French Open die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka heraus. Zur Begegnung in der Mittagshitze (ca. 13.30 Uhr) wird die 38-Jährige wieder ihr Donut-Sitzkissen mitbringen.

„Ich habe letztes Jahr die Saison wegen größeren Rückenproblemen abbrechen müssen“, sagte Siegemund bei Eurosport: „Da konnte ich mir die Socken nicht mehr anziehen.“ Es sei nun deutlich besser, aber eine kleine Problematik sei geblieben: Siegemund hat Probleme beim Sitzen auf harten Unterlagen und setzt entsprechend auf ihre kleine Hilfe.

„Der Donut ist wirklich ein Running Gag. Aber ich bin an dem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich sage: Lass sie lachen“, meinte Siegemund grinsend. Wenn es für sie einen Mehrwert habe, bringe sie „eisenhart“ ihren Donut mit. Auch zur „mit Sicherheit sehr schweren“ Partie gegen Osaka, die ein Faible für Mode hat und auch bei den French Open wieder einen extravaganten Auftritt wählen könnte.

Die deutschen Ansetzungen am Dienstag (26. Mai/Spielbeginn 11.00 Uhr) im Überblick:

  • Laura Siegemund (Metzingen) – Naomi Osaka (Japan/Nr. 16)

  • Jan-Lennard Struff (Warstein) – Alexander Bublik (Kasachstan/Nr. 9)

  • Daniel Altmaier (Kempen) – Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 4)

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