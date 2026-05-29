Mit Tamara Korpatsch ist am Freitag bei den French Open die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin im Dameneinzel im Einsatz. Die 31-Jährige trifft in ihrer Drittrundenpartie ab ca. 14.30 Uhr auf die Ukrainerin Elina Svitolina.
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Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Korpatsch erneut gefordert
Nächster Coup von Korpatsch?
Am Freitag ist neben Alexander Zverev auch Tamara Korpatsch im Einsatz. Setzt die letzte deutsche Damen-Hoffnung ihren Siegeszug bei den French Open fort? So können Sie die Partie live verfolgen.
Korpatsch konnte sich am Mittwoch nach einem packenden Krimi gegen Wang Xinyu (6:2, 2:6, 6:3) durchsetzen. Gegen Svitolina geht sie allerdings als Außenseiterin in die Partie.
Tennis heute live: So verfolgen Sie die French Open im Free-TV
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Roland Garros: Sorgt Korpatsch für die nächste Überraschung?
Während Korpatsch im Live-Ranking der WTA an Position 78 geführt wird, rangiert Svitolina auf Platz sieben.
Auch Alexander Zverev ist am Freitag gefordert. Er bekommt es mit Lokalmatador Quentin Halys zu tun.
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Die übrigen Top-Duelle des Tages in der Übersicht
Männer:
- Casper Ruud (15) gegen Tommy Paul (24)
- Joao Fonseca (28) gegen Novak Djokovic (3)
Frauen:
- Iga Swiatek (3) gegen Magda Linette
- Mirra Andreeva (8) gegen Marie Bouzková (27)