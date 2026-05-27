Tennis-Profi enthüllt Skandal-Vorfall bei French Open

Vincent Wuttke 27.05.2026 • 23:09 Uhr Alejandro Davidovich Fokina fliegt bei den French Open raus. Dann berichtet er von skandalösen Taten seines Trainers.

Das Aus in der 2. Runde der French Open geriet für Alejandro Davidovich Fokina fast in den Hintergrund. Immerhin erlebte der Tennis-Star aus Spanien vor der Niederlage gegen Thiago Agustín Tirante (6:4, 6:7, 1:6, 3:6) unfassbare Tage.

Denn: Während des laufenden Turniers wurde er von seinem Coach verlassen und dann auf WhatsApp blockiert.

Alles begann nach dem gewonnenen Auftaktmatch gegen Damir Dzumhur (6:7, 6:3, 2:6, 7:5, 6:3) zwei Tage zuvor.

French Open: Marathon-Match – doch dann ging es rund

Dort hatte die Nummer 23 der Weltrangliste einmal mehr seinen riesigen Kampfgeist gezeigt und ein Marathon-Match in der Pariser Hitze gewonnen. Für seinen Trainer Mariano Puerta war das offenbar viel zu wenig.

Davidovich Fokina berichtete auf der Pressekonferenz: Nach dem Match „haben wir zu Mittag gegessen und danach bin ich ein bisschen runtergekommen. Anschließend meinte Puerta zunächst nur, „dass er sich schlecht fühlt. Dann ging er zurück ins Hotel.“

Es war das letzte Treffen des Duos. „Zwei Stunden später bekomme ich eine lange Nachricht von ihm, in der er schreibt, dass er nicht mehr zurückkomme. Dann hat er einen Flug nach Miami genommen ohne das Team zu informieren“, berichtete der Rechtshänder von seinem Trainer.

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Skandal um Star-Trainer in Roland Garros

Und weiter: „Es gab keinen Streit mit Puerta. Wir hatten eine sehr gute Beziehung. Jetzt hat er sowohl mich als auch meine Frau geblockt. Ich habe ihn bis jetzt für eine gute Person gehalten. Ich wünsche ihm nichts Böses, aber ich hoffe, dass zukünftige Spieler vorsichtig sind, wenn sie mit Puerta arbeiten.“

Der Profi erklärte auch leicht ungläubig, dass die Zusammenarbeit nicht einmal beidseitig beendet sei. „Ich werde ihm nicht hinterherlaufen“, unterstrich er. „Ich weiß auch nicht, ob ich auf seine Nachricht reagiere. Als Mensch hat er versagt.“