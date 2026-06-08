"Absolut verdient": Emotionale Djokovic-Worte nach Zverev-Triumph

Nachdem sich Alexander Zverev endlich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erfüllt hat, gratulierte ihm sein langjähriger Weggefährte und Rivale Novak Djokovic mit bewegenden Worten.
Djokovic feiert Zverev-Triumph
„Sascha, ich kenne dich schon seit deinem zehnten Lebensjahr. Du hast auf den Trainingsplätzen gegen meinen jüngsten Bruder gekämpft, während ich sowohl im Junioren- als auch im Profizirkus auf der großen Bühne gegen deinen älteren Bruder Mischa antrat“, schrieb Djokovic einleitend in einem Beitrag auf Instagram.
Der serbische Ausnahmekönner hob die seit vielen Jahren bestehende „respektvolle und freundschaftliche Beziehung“ zur Zverev-Familie hervor. „Wir haben unzählige Gespräche über Tennistaktiken, strategische Spielzüge, das Leben, die Familie und das Geschäft geführt. Wir hatten viel Spaß auf und neben dem Platz“, fuhr Djokovic fort.
Djokovic würdigt Zverevs Leistung mit emotionalen Worten
Dann nahm er Bezug auf Zverevs Diabetes-Erkrankung und kritische Stimmen, die den Hamburger in seiner Karriere immer wieder begleiten.
„Zu wissen, was du seit deiner Kindheit mit deiner Krankheit durchgemacht hast, wie du die größte mentale Hürde in dir selbst überwunden und Kritiker zum Schweigen gebracht hast, die dachten, du würdest niemals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch besonderer und unvergesslicher“, würdigte Djokovic.
Die Freudentränen, die Zverev nach seinem Triumph am Sonntag bei den French Open gemeinsam mit seinen Eltern, seinem Bruder und seinem Team vergoss, hätten ihn „sehr bewegt“, schrieb der 39-Jährige weiter.
Abschließend betonte Djokovic: „Ich freue mich, dass du es geschafft hast, und du hast diesen Erfolg absolut verdient, denn du hast in jeder Hinsicht so hart daran gearbeitet, um ihn zu verwirklichen.“
Am Sonntag gewann Zverev in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Finale auf dem Court Philippe-Chatrier setzte sich der Deutsche vor prominenten Zuschauern und Größen des Sports in fünf packenden Sätzen und nach einem heroischen Kampf gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) und 6:1 durch.