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Deutscher Doppel-Coup bei den French Open

Deutscher Doppel-Coup in Paris

Jamie Mackenzie und Vincent Jakob Reisach triumphieren bei den French Open. Das deutsche Duo liegt klar in Führung, ehe es doch nochmal spannend wird.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
Julius Schamburg
Jamie Mackenzie und Vincent Jakob Reisach triumphieren bei den French Open. Das deutsche Duo liegt klar in Führung, ehe es doch nochmal spannend wird.

Deutscher Coup bei den French Open: Das Duo Jamie Mackenzie und Vincent Jakob Reisach hat in der Doppelkonkurrenz der Junioren in Paris triumphiert!

In einem weitestgehend einseitigen Endspiel auf dem gut besuchten Court Simonne-Mathieu siegten Mackenzie und Reisach gegen die Lokalmatadoren Mathys Domenc und Daniel Jade mit 6:1, 6:4.

French Open: Große Freude bei Mackenzie/Reisach

Lange dominierten die beiden Deutschen, führten schon mit 5:1 im 2. Satz, ehe es doch nochmal spannend wurde. Das Duo aus Frankreich kam nochmal bis auf 4:5 heran. Mackenzie und Reisach verwandelten schließlich ihren sechsten Matchball.

Die Freude war riesig. Noch auf dem Court ließen sich die beiden Youngster von Familie, Fans und ihrem Trainerteam feiern.

Mackenzie, die Nummer drei der Juniorenweltrangliste, kam im Einzelwettbewerb bis ins Viertelfinale. Dort musste er sich dem US-Teenager Keaton Hance denkbar knapp mit 3:6, 7:5, 6:7 geschlagen geben.

Der 18-Jährige hat einen ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. An seinem zwölften Geburtstag reiste zusammen mit seinem Vater um die halbe Welt von Neuseeland nach Deutschland und setzte damit alles auf eine Karte – alles für das große Ziel, Tennisprofi zu werden.

Nach anfänglichen Umstellungsproblemen fühlt sich Mackenzie mittlerweile in seiner neuen Heimat sehr wohl. Die Erfolge in Paris sind ein Zeichen dafür, dass sich seine mutige Entscheidung zukünftig auszahlen könnten.

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Triumphiert auch Zverev in Paris?

Reisach, die Nummer 43 der Juniorenweltrangliste, hatte in der ersten Runde gegen den Inder Arnav Paparkar verloren (6:7, 4:6).

Am Sonntag könnte dann ein weiterer deutscher Coup in Paris folgen. Alexander Zverev steht im Herreneinzel-Finale und trifft dort auf den Italiener Flavio Cobolli (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Der Hamburger jagt weiter seinen ersten Grand-Slam-Titel.

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