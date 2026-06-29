Droht Sinner Wimbledon-Aus? Nr. 1 legt in Runde 1 Fehlstart hin

Felix Kunkel 29.06.2026 • 15:38 Uhr Nach seinem überraschenden Aus bei den French Open erwischt Jannik Sinner auch in Wimbledon keinen guten Start. Den ersten Satz seiner Auftaktpartie gibt die Nummer 1 unerwartet ab.

Droht Jannik Sinner der nächste unerwartete Rückschlag nach seinem frühen Sensations-Aus bei den French Open? In Wimbledon verlor der Italiener völlig überraschend den ersten Satz in seinem Auftaktmatch gegen Miomir Kecmanovic.

Dabei begann die Nummer eins der Welt zunächst solide, hielt seine Aufschlagspiele oft ohne größere Probleme. Doch früh zeigte sich: Sinners Spiel wirkte leicht gehemmt, vor allem seiner sonst so dominanten Vorhand fehlte es an Durchschlagskraft und Sicherheit.

Kecmanovic nutzte das clever aus. Der Serbe servierte immer wieder gezielt auf den Körper des Südtirolers. Zwar wehrte der Favorit zwischenzeitlich noch zwei Breakbälle ab, doch gegen Satzende brach sein Spiel ein.

Wimbledon 2026: Außenseiter überrascht Sinner

Beim Stand von 4:5 musste Sinner schließlich den entscheidenden Rückschlag hinnehmen: Eine unsaubere Vorhand landete im Netz – Break und Satzverlust!

Nach 34 Minuten ging der erste Durchgang somit überraschend, aber verdient mit 6:4 an Außenseiter Kecmanovic.