Wimbledon: Schreckmoment um Sinner - Nr. 1 stürzt zu Boden

SPORT1 29.06.2026 • 17:07 Uhr Jannik Sinner rutscht im dritten Satz seiner Auftaktpartie weg und bleibt zunächst liegen. Am Ende kann der Titelverteidiger aber weiterspielen.

Schreckmoment für Jannik Sinner in seiner Erstrundenpartie in Wimbledon gegen Miomir Kecmanovic: Beim vierten Punkt des fünften Spiels im dritten Satz rutschte der Weltranglistenerste bei einem Gegenlaufball weg und knickte in einer extremen Position ein. Für Sekunden wirkte es, als habe sich der 24-Jährige schwer verletzt.

Die Stuhlschiedsrichterin stieg sofort vom Hochstuhl, um sich nach Sinners Zustand zu erkundigen. Nach dem Schock konnte der Italiener jedoch weiterspielen, ein Physiotherapeut musste nicht auf den Court. Die Fans auf dem Centre Court quittierten das mit Applaus.

Als Titelverteidiger eröffnete Sinner traditionell das Spiel auf dem Centre Court – und zahlte zunächst Lehrgeld auf dem frischen Rasen. Der Südtiroler verlor nicht nur den ersten Satz, sondern rutschte im Match mehrfach weg. Das eine Mal wurde es besonders brenzlig.

Später fingen die Kameras Sinners rechten Schuh ein: Dieser war an einer Stelle augenscheinlich mit Blut verschmiert. Offenbar blutete der Superstar heftig am Fuß.

Wimbledon: Unangenehmer Auftakt-Gegner für Sinner

Kecmanovic, die Nummer 51 der ATP-Weltrangliste, gilt als unbequemer Gegner und stellte Sinner früh vor Aufgaben. Der Serbe kam zudem mit Selbstvertrauen nach Wimbledon, nachdem er bei den Mallorca Championships das Viertelfinale erreicht hatte.