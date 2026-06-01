Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
EISHOCKEY-WM
TENNIS
DARTS
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Endstation Achtelfinale: Gauff-Schreck gestoppt

Gauff-Schreck gestoppt

Die 25-Jährige Neu-Österreicherin Anastasia Potapova verpasst den Einzug ins Viertelfinale. Sie unterliegt einer einstigen Landsfrau.
Anastasia Potapova verpasste den Viertelfinal-Einzug
Anastasia Potapova verpasste den Viertelfinal-Einzug
© AFP/SID/Dimitar DILKOFF
SID
Die 25-Jährige Neu-Österreicherin Anastasia Potapova verpasst den Einzug ins Viertelfinale. Sie unterliegt einer einstigen Landsfrau.

Enttäuschung für Neu-Österreicherin Anastasia Potapova: Die 25-Jährige hat den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die gebürtige Russin, die seit dieser Saison die rot-weiß-roten Farben vertritt, unterlag im Achtelfinale der French Open ihrer einstigen Landsfrau Anna Kalinskaja 4:6, 6:2, 6:7 (7:10).

Potapova war als erste österreichische Spielerin seit Sybille Bammer im Jahr 2007 ins Achtelfinale von Paris eingezogen und hoffte auf mehr, biss sich aber letztlich an Kalinskaja die Zähne aus. Für Potapova bleibt es damit dabei, dass sie nicht über die Runde der letzten 16 hinauskommt. Auch 2024 war sie an der Seine im Achtelfinale gescheitert.

In der Runde zuvor hatte sie noch Titelverteidigerin Coco Gauff bezwingen können.

Kalinskaja, für zuvor bestenfalls in der zweiten Runde stand, trifft nun auf die Polin Maja Chwalinska oder die Französin Diane Parry.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite