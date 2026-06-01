Endstation Achtelfinale: Gauff-Schreck gestoppt

Enttäuschung für Neu-Österreicherin Anastasia Potapova: Die 25-Jährige hat den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die gebürtige Russin, die seit dieser Saison die rot-weiß-roten Farben vertritt, unterlag im Achtelfinale der French Open ihrer einstigen Landsfrau Anna Kalinskaja 4:6, 6:2, 6:7 (7:10).
Gauff-Schreck gestoppt
Die 25-Jährige Neu-Österreicherin Anastasia Potapova verpasst den Einzug ins Viertelfinale. Sie unterliegt einer einstigen Landsfrau.
Anastasia Potapova verpasste den Viertelfinal-Einzug
© AFP/SID/Dimitar DILKOFF
Potapova war als erste österreichische Spielerin seit Sybille Bammer im Jahr 2007 ins Achtelfinale von Paris eingezogen und hoffte auf mehr, biss sich aber letztlich an Kalinskaja die Zähne aus. Für Potapova bleibt es damit dabei, dass sie nicht über die Runde der letzten 16 hinauskommt. Auch 2024 war sie an der Seine im Achtelfinale gescheitert.
Kalinskaja, für zuvor bestenfalls in der zweiten Runde stand, trifft nun auf die Polin Maja Chwalinska oder die Französin Diane Parry.
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