French Open: Granollers/Zeballos verteidigen Titel

Die Tennis-Routiniers Marcel Granollers und Horacio Zeballos haben ihren Titel bei den French Open verteidigt. Im Endspiel von Roland Garros setzten sich der 40 Jahre alte Spanier und der 44 Jahre alte Argentinier auf dem Court Philippe-Chatrier souverän 6:4, 6:2 gegen Harri Heliovaara aus Finnland und seinen britischen Partner Henry Patten durch.
Titelverteidigung bei den French Open
Wie im Vorjahr setzen sich die Tennis-Routiniers Marcel Granollers und Horacio Zeballos an der Seine durch.
Granollers/Zeballos gewinnen in Paris
© AFP/SID/ALAIN JOCARD
Im vergangenen Jahr hatten Granollers und Zeballos in Paris ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Wenige Monate später folgte dann der Erfolg bei den US Open.
Kevin Krawietz und Tim Pütz waren als frischgebackene Hamburg-Sieger zu den French Open gereist, kassierten aber bereits im Achtelfinale das Aus. Das deutsche Spitzendoppel unterlag dem indisch-brasilianischen Team Narayanaswamy Sriram Balaji/Marcelo Demoliner. Die weiteren Deutschen waren im Männerwettbewerb schon zuvor ausgeschieden.
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