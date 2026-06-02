French Open: Siegemund greift nach zweitem Titel

SID 02.06.2026 • 19:55 Uhr Wegen teils starker Regenfälle in Paris findet das Spiel kurzfristig bei geschlossenem Dach auf dem Court Philippe-Chatrier statt.

Auf der großen Bühne ins Halbfinale: Laura Siegemund greift bei den French Open nach ihrem zweiten Titel im Mixed-Doppel.

An der Seite des französischen Lokalmatadoren Edouard Roger-Vasselin gewann die Deutsche nach fast zwei Stunden Spielzeit 7:6 (7:5), 7:5 gegen die an Nummer vier gesetzten Desirae Krawczyk aus den USA und Neal Skupski aus Großbritannien. Gegen das Duo hatten sich Siegemund und Roger-Vasselin bereits bei ihrem Triumph vor zwei Jahren in Paris im Endspiel durchgesetzt.

Titelverteidiger warten im Halbfinale auf Siegemund

Aufgrund teils starker Regenfälle in Paris war die Begegnung kurzfristig auf den Court Philippe-Chatrier verlegt worden. Dort hatte zuvor Alexander Zverev nach einer Machtdemonstration 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 gegen den spanischen Teenager Rafael Jódar gewonnen und das Halbfinale bei den Männern erreicht.

Für Siegemund und Roger-Vasselin geht es nun im Halbfinale gegen die italienischen Titelverteidiger Sara Errani und Andrea Vavassori.