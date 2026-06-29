"Hatte Glück": Sinner reagiert auf Sturz in Wimbledon

SPORT1 29.06.2026 • 21:09 Uhr Jannik Sinner rutscht in seinem Auftaktspiel in Wimbledon weg, verletzt sich aber nicht. Im Nachhinein sagt der Italiener, dass es schlimmer hätte ausgehen können.

Jannik Sinner hat den Wimbledon-Start überstanden, musste dafür aber bis in den fünften Satz. Die Nummer eins schlug Miomir Kecmanovic 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Der Titelverteidiger lag dabei aber zwischenzeitlich mit 1:2 in Sätzen zurück.

Der Italiener meinte, dass ihm seine Vergangenheit als Skifahrer auf dem rutschigen Grün teilweise helfen könne.

Wimbledon: Sinner spricht über seinen Sturz

„Es gibt Bewegungen, die du nicht kontrollieren kannst – das ist Instinkt. Skifahren kann einem in bestimmten Situationen helfen, aber nicht, wenn man stürzt. Dann hat man keinerlei Kontrolle mehr“, erklärte Sinner.