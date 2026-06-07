FC Bayern gratuliert Zverev zu French-Open-Coup

SPORT1 07.06.2026 • 21:15 Uhr Alexander Zverev landet den großen Coup und wird gefeiert. Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Nadal gratulieren dem frischgebackenen Champion. Auch der FC Bayern entsendet Glückwünsche.

Alexander Zverev hat nach seinem historischen Triumph bei den French Open Gratulationen von vielen Seiten erhalten.

Bundeskanzler Friedrich Merz meldete sich nach dem Paris-Coup des deutschen Tennisstars schnell zu Wort. „Was für ein außergewöhnlicher Erfolg“, schrieb der CDU-Politiker bei Instagram: „Diese starke Leistung begeistert ein ganzes Land.“

Auch Nadal gratuliert Zverev

Unter den Gratulanten durfte auch Zverevs Lieblingsverein, der FC Bayern München, nicht fehlen. „Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Grand Slam-Titel, Alex Zverev!“, schrieben die Münchner auf X.

Auch Rafael Nadal, mit 14 Titeln in Roland Garros der größte Sandplatzspieler der Geschichte, hob Zverevs Beharrlichkeit hervor: „Du hast deinen ersten Grand Slam lange Zeit gejagt und verdienst es absolut.“

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Der Hamburger Zverev hatte sich am Sonntagabend in einem umkämpften Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durchgesetzt. Er kürte sich zum ersten deutschen Grand-Slam-Sieger im Männer-Einzel seit Boris Becker vor 30 Jahren.

Auch die Fußball-Nationalmannschaft, die sich aktuell auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vorbereitet, jubelte mit. „Wahnsinn, Glückwunsch“, schrieb der DFB in den Sozialen Netzwerken. Zverevs Heimatklub UHC Hamburg reagierte „unfassbar stolz“ auf den Erfolg.

Tennis-Ikone: „Ein Sieg für alle, die mit dieser Krankheit leben“

Angelique Kerber, die 2018 in Wimbledon zuvor den letzten großen deutschen Einzeltriumph gefeiert hatte, gratulierte ebenfalls: „Du hast es geschafft.“

Tennis-Ikone Billie Jean King würdigte Zverevs Leistung und hob einen Punkt besonders hervor. Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu seinem allerersten Grand-Slam-Einzeltitel“, schrieb die 82-Jährige: „Er ist zudem der erste Mann mit Typ-1-Diabetes, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Was für ein Sieg für alle, die mit dieser Krankheit leben.“

Markus Söder schrieb auf X: „Da ist das Ding! Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu seinem ersten Grand Slam Titel – und an Flavio Cobolli für einen starken Fight. Respekt für diesen Einsatz über fünf Sätze nach zwei Wochen French Open! Der große Titel ist hochverdient für unsere deutsche Nummer 1. Habe als großer Tennis-Fan natürlich mitgefiebert und Alexander Zverev die Daumen gedrückt. Durfte ihn selbst schon kennenlernen bei seinem Sieg bei den BMW Open 2025 in München. Das heute ist der bislang größte Erfolg seiner tollen Karriere. Durchhalten lohnt sich!“