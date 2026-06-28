Wimbledon: Bei Serena Williams bleiben Zweifel vor ihrem Comeback

Serena Williams steht in Wimbledon vor einem Comeback, das es in dieser Form seit vier Jahren nicht mehr gab. Die 44-jährige US-Amerikanerin trifft am Dienstag in der ersten Runde auf die Australierin Maya Joint. Für Williams ist es der erste Grand-Slam-Einzelauftritt seit ihrem Abschied vor vier Jahren.
Williams hat Zweifel an ihrem Start
Auf Rasen hatte sich die siebenmalige Wimbledon-Siegerin zuvor bereits über Doppel-Einsätze in Queen’s und in Berlin herangetastet. Wimbledon setzte ihr Erstrundenmatch für Dienstagabend auf dem Centre Court an. Williams war per Wild Card ins Hauptfeld gerutscht.
Vor ihrem Start schilderte Williams, dass die Rückkehr ins All England Club bei ihr zunächst keine große Gefühlswelle ausgelöst habe: Sie habe „schon ein paar Wochen“ auf Gras gespielt. Auch die Entscheidung fürs Einzel fiel ihr bis kurz vor knapp schwer. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
„Ich hatte bis Montag Zeit, mich zu entscheiden. Ich war mir nur bis zu diesem Moment nicht sicher“, sagte Williams. „Ehrlich gesagt bin ich mir selbst jetzt nicht sicher, aber wir werden sehen.“
Neue Erwartungen vor dem Auftakt
Für Dienstag kündigte Williams dennoch eine andere Herangehensweise an als früher in ihrer Karriere. Ihre Erwartungen seien „zum ersten Mal“ deutlich anders, erklärte die 44-Jährige. Sie wolle vor allem genießen, „da draußen“ zu sein – gegen die 20 Jahre alte Joint, die im Erstrunden-Duell erstmals auf Williams trifft.