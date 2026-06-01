Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Nächste Show des Sinner-Bezwingers?

SPORT1 01.06.2026 • 09:00 Uhr Geht das Tennis-Märchen bei den French Open weiter? Sinner-Bezwinger Juan Manuel Cerúndolo kämpft um den Einzug ins Viertelfinale.

Folgt bei den French Open der nächste Streich von Juan Manuel Cerúndolo? Der Argentinier, der in der zweiten Runde Jannik Sinner ausgeschaltet hatte, kämpft beim Grand Slam in Paris am Montag um den Einzug ins Viertelfinale. (French Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Nach seinem fast sechsstündigen Marathon-Match für die Geschichtsbücher in der dritten Runde bekommt es der Argentinier nun im Achtelfinale mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun. Die Partie ist für 11 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt.

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French Open: Diese Matches finden am Montag statt

Außerdem ist der neben Alexander Zverev einzig verbliebene Top-12-Spieler Félix Auger-Aliassime im Einsatz. Die Achtelfinal-Partie des Kanadiers gegen Alejandro Tabilo aus Chile beginnt ca. 15.30 Uhr (im SPORT1-LIVETICKER) auf dem Court Philippe-Chatrier.

Bei den Frauen kommt es zu einem besonderen Match. Erstmals seit 2023 findet ein Match der Frauen in Roland Garros im Rahmen der Nightsession statt. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka fordert dabei Naomi Osaka (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER).

Die wenigen Abendspiele für Frauen beim Sandplatz-Highlight in Paris sorgen immer wieder für Diskussionen und Kritik.

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