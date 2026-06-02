French Open heute live: Zverev - Jódar live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 02.06.2026 • 12:00 Uhr Alexander Zverev kommt dem großen Traum des ersten Grand-Slam-Titels näher. Heute steht für ihn auf diesem Weg das Viertelfinale gegen den spanischen Teenager Rafael Jódar an. So können Sie die Partie live verfolgen.

Erfüllt sich Alexander Zverev endlich den großen Traum und gewinnt sein erstes Grand-Slam-Turnier? Die deutsche Nummer 1 trifft am Dienstag im Viertelfinale der French Open in Paris auf den Spanier Rafael Jódar (ab ca. 15 Uhr im LIVETICKER).

In der dritten Partie des Tages (Spielbeginn 11 Uhr) und nach zwei Viertelfinals der Frauen treffen der Deutsche und der 19-jährige Spanier auf dem Court Philippe-Chatrier aufeinander und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Zverev, aktuell die Nummer drei der Welt und damit der höchstgesetzte verbleibende Spieler, geht als Favorit gegen Jódar ins Spiel (Platz 23). Dennoch richten bereits viele Experten und Fans ihre Augen auf den Spanier. Denn er hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich und ist einer der besten Spieler des Jahres. Mit seinen brachialen Schlägen demontierte er reihenweise seine Gegner.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Jódar bei den French Open:

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Deshalb sollte der Hamburger seinen Gegner nicht unterschätzen, es wartet ein erster echter Härtetest. Bislang hatte Zverev, der nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic zum Top-Favoriten wurde, erst einen Satz abgeben müssen und in Paris starke Leistungen gezeigt.

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„Er spielt fantastisches Tennis“, sagte der 29-Jährige über den spanischen Teenager: „Ich freue mich auf unser erstes Aufeinandertreffen, das hoffentlich sehr unterhaltsam wird.“

Zverev wartet auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Insgesamt erreichte er bei Roland Garros bereits dreimal das Halbfinale und stand dazu einmal 2024 im Endspiel.

Noch immer wartet der Deutsche auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nun soll es bei den French Open endlich klappen. Dafür muss er allerdings einen aufsteigenden Teenager bezwingen.