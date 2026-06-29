Tennis heute live: Wimbledon-Auftakt im TV, Stream und Ticker mit Sinner, Struff und Sabalenka

SPORT1 29.06.2026 • 09:00 Uhr Aufschlag auf dem englischen Rasen! In Wimbledon startet am Montag das älteste Grand-Slam-Turnier. So verfolgen Sie die Spiele der Tennis-Stars heute im TV, Stream & Ticker.

Für die Tennis-Fans beginnt am Montag eines der absoluten Highlights des Jahres. In London startet mit der 139. Wimbledon-Ausgabe eines der prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt. Aufschlag der ersten Matches ist pünktlich zur Mittagszeit um 12 Uhr. Das Herren-Finale steigt dann am 12. Juli auf dem altehrwürdigen Centre Court, die Damen bestreiten ihr Endspiel am Tag zuvor.

Am ersten Tag geht bei den Damen direkt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka an den Start. Die Weißrussin startet voraussichtlich um 16.10 Uhr gegen die Tschechin Teodora Kostovic auf dem Centre Court. Wer vor ihr dort spielt? Bei den Männern dürfen sich die Fans ab 14.30 Uhr auf Jannik Sinner gegen den Serben Miomir Kecmanovic freuen.

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Wimbledon: Setzen sich die Favoriten dieses Mal durch?

Nach der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz geht der Titelverteidiger Sinner als Topfavorit im Herren-Einzel ins Rennen. Dicht gefolgt von der deutschen Hoffnung Alexander Zverev. Bei den Damen will die topgesetzte Aryna Sabalenka nach enttäuschenden French Open wieder um den Titel mitspielen.

In Frankreich hatten zuletzt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele Favoriten früh die Segel streichen müssen. Profiteur davon war am Ende Zverev, der nun mit dem Rückenwind seines ersten Grand-Slam-Titels nach England reist und an den Erfolg anknüpfen will.

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Endet das deutsche Warten?

Der Hamburger, der am Dienstag sein Erstrunden-Match bestreitet, konnte bisher nicht viele positive Erinnerungen auf dem englischen Rasen sammeln. Weiter als bis ins Achtelfinale ging es für die Nummer drei der Welt bisher nicht.

Aus deutscher Sicht dürften die Augen am Montag noch auf die 78 der Weltrangliste, Tamara Korpatsch gerichtet sein. Auf die 31-Jährige wartet mit der US-Amerikanerin Coco Gauff direkt ein echter Brocken. Außerdem ist Jan-Lennard Struff am ersten Turniertag gegen den Argentinier Sebastián Báez gefordert.

Die letzte deutsche Wimbledon-Siegerin war 2018 die Bremerin Angelique Kerber. Bei den Herren liegt der letzte Triumph etwas länger zurück: 1991 ging der Titel an Michael Stich.

Sensations-Comeback von Williams

Den ersten großen Aufreger gab es allerdings schon vor dem ersten Ballwechsel. Bei den Frauen kündigte Superstar Serena Williams ihr Comeback auf dem Court an.

Die 44-Jährige hatte ihre Karriere eigentlich längst beendet, wagt in Wimbledon nun aber doch nochmal den Schritt zurück. Für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin geht es am Dienstag gegen die Australierin Maya Joint.