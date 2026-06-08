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Zverev-Coup knackt TV-Rekord

Zverev-Coup knackt TV-Rekord

Der French-Open-Triumph des Hamburgers Alexander Zverev sorgt für den besten Tag der Sendergeschichte von Eurosport.
Alexander Zverev gewinnt erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Turnier. Damit reiht er sich in eine elitäre deutsche Riege ein.
SID
Der French-Open-Triumph des Hamburgers Alexander Zverev sorgt für den besten Tag der Sendergeschichte von Eurosport.

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat dem übertragenden Sender Eurosport mit seinem Triumph bei den French Open eine Traum-Quote beschert.

Das Finale des Hamburgers gegen den Italiener Flavio Cobolli sahen in der Spitze 2,8 Millionen Zuschauer, im Schnitt fieberten 2,087 Millionen mit – der Marktanteil für die Endspiel-Übertragung lag bei 14,2 Prozent.

Zverev übertrifft Jan Ullrich

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent führte Zverev Eurosport zum besten Tag der Sendergeschichte in Deutschland. Der zuvor erfolgreichste Tag war der 20. Juli 1997, als Jan Ullrich bei der Tour de France auf dem Weg nach Courchevel das Gelbe Trikot in den Alpen verteidigte. Damals lag der Tagesmarktanteil bei 5,2 Prozent.

Zverev hatte am Sonntag im 41. Anlauf seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Im umkämpften Finale setzte sich der 29-Jährige mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch.

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