Zverev-Coup knackt TV-Rekord

SID 08.06.2026 • 10:38 Uhr Der French-Open-Triumph des Hamburgers Alexander Zverev sorgt für den besten Tag der Sendergeschichte von Eurosport.

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat dem übertragenden Sender Eurosport mit seinem Triumph bei den French Open eine Traum-Quote beschert.

Das Finale des Hamburgers gegen den Italiener Flavio Cobolli sahen in der Spitze 2,8 Millionen Zuschauer, im Schnitt fieberten 2,087 Millionen mit – der Marktanteil für die Endspiel-Übertragung lag bei 14,2 Prozent.

Zverev übertrifft Jan Ullrich

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent führte Zverev Eurosport zum besten Tag der Sendergeschichte in Deutschland. Der zuvor erfolgreichste Tag war der 20. Juli 1997, als Jan Ullrich bei der Tour de France auf dem Weg nach Courchevel das Gelbe Trikot in den Alpen verteidigte. Damals lag der Tagesmarktanteil bei 5,2 Prozent.