Beendet Zverev das „Fery-Tale“?

SID 09.07.2026 • 06:11 Uhr Gelingt Alexander Zverev in Wimbledon der Einzug in das Finale? Im Halbfinale wartet dabei ein ganz besonderer Gegner.

Alexander Zverev hat den großen Triumph in Wimbledon vor Augen. Nach seinem dominanten Erfolg gegen Angstgegner Taylor Fritz steht er erstmals im Halbfinale, nur noch zwei Schritte fehlen bis zum zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander. Mit Arthur Fery wartet nun die Sensation des Turniers auf dem Weg ins Endspiel. Und Zverev hat große Lust darauf, die Rolle des Bösewichts im „Fery-Tale“ zu übernehmen.

„Ich freue mich sehr darauf, im Halbfinale gegen ihn zu spielen. Ich glaube, es wird eine großartige Atmosphäre herrschen“, sagte Zverev vor dem Duell auf dem Centre Court gegen den Weltranglisten-114., der für das Turnier eine Wildcard erhielt und nun die britischen Herzen im Sturm erobert: „Natürlich weiß ich, dass 99 Prozent der Zuschauer ihn anfeuern werden. Aber ich genieße solche Atmosphären auch. Ich mag es, wenn die Energie richtig hoch ist.“

Sorgen, dass das Publikum einen Einfluss auf sein Match und seine Leistung haben könnte, macht sich Zverev aber keine. „Ich bin fast 30 Jahre alt. Ich bin schon lange genug auf Tour“, sagte der French-Open-Sieger, der die „feindseligsten, schwierigsten und unfairsten“ Zuschauer schon alle erlebt habe: „Ich komme damit klar.“

Zverev freut sich auf das Halbfinale

Zudem habe er „immer wieder das Gefühl, dass das englische Publikum hier, besonders in London, immer ziemlich fair ist“, sagte Zverev, der ich zum ersten deutschen Sieger im Männer-Einzel seit Michael Stich vor 35 Jahren krönen kann: „Ja, es kann laut sein, es kann ausgelassen sein, aber das ist okay. Das stört mich überhaupt nicht. Ich freue mich einfach auf eine harte Herausforderung im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.“