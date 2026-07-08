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Nach Eklat: 15-jährige Deutsche landet Sieg in Wimbledon

Nach Eklat: Deutsche landet Sieg

Ida Wobker steht in Wimbledon im Juniorinnen-Doppel im Viertelfinale. Im Einzelwettbewerb hatte die 15-Jährige noch für einen Eklat gesorgt.
Alexander Zverev erreicht einen persönlichen Meilenstein und steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale von Wimbledon. Für Jan-Lennard Struff endet die Reise hingegen gegen Titelverteidiger Jannik Sinner.
Julius Schamburg
Ida Wobker steht in Wimbledon im Juniorinnen-Doppel im Viertelfinale. Im Einzelwettbewerb hatte die 15-Jährige noch für einen Eklat gesorgt.

Das deutsche Tennis-Talent Ida Wobker ist in Wimbledon im Juniorinnen-Doppelwettbewerb ins Viertelfinale eingezogen. Gemeinsam mit ihrer tschechischen Partnerin Denisa Zoldakova war sie dem US-Duo Lani Chang und Margaret Sohns beim 6:1, 6:2 klar überlegen.

Im Einzelwettbewerb hatte Wobker noch für einen Eklat gesorgt. Nach einem Wutausbruch war die 15-Jährige in der ersten Runde gegen die Rumänin Maria Valentina Pop beim Stand von 0:6, 5:5 und 0:30 disqualifiziert worden.

Nachdem sie eine Rückhand von der Grundlinie verschlagen hatte, donnerte sie ihren Schläger auf den Rasen. Von dort flog er in das Publikum von Court 11 und traf Fans – und Wobker flog raus.

Wimbledon: Ergebnisse der Juniorinnen und Junioren im Überblick

Eine deutsche Juniorin ist im Einzelwettbewerb allerdings noch vertreten. Emily Victoria Eigelsbach zog nach einer starken kämpferischen Leistung gegen Jana Kovackova (4:6, 7:6, 6:4) ins Viertelfinale ein.

Mariella Thamm verlor knapp gegen die Chinesin Yihan Qu (2:6, 6:4, 2:6) und verpasste damit den Sprung unter die letzten acht.

Bei den Junioren musste sich die deutsche Hoffnung Jamie Mackenzie Cruz Hewitt, dem Sohn des zweimaligen Grand-Slam-Siegers Lleyton Hewitt, mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Vincent Reisach kämpfte sich gegen den Kasachen Zangar Nurlanuly als letzter verbliebener Deutscher ins Viertelfinale. Er siegte mit 6:3, 7:6.

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