Alexander Zverev spielt bislang ein extrem starkes Turnier und sicherte sich durch eine dominante Vorstellung gegen Taylor Fritz zum ersten Mal überhaupt ein Halbfinal-Ticket für Wimbledon.
Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Fery im TV, Stream und Ticker - Das Finale winkt!
Marschiert Zverev ins Wimbledon-Finale?
Bereits um 14.30 Uhr trifft der Deutsche auf Arthur Fery (im LIVETICKER) und bekommt es dabei mit der größten Überraschung des gesamten Turniers zu tun? Löst der Deutsche diese Aufgabe? Favorit ist er gegen den 114. der Weltrangliste allemal.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Arthur Fery
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Die Ansetzung des Halbfinals sorgt bei vielen deutschen Tennis-Fans für Kopfschütteln. Wimbledon hatte die Reihenfolge der Herren-Halbfinals am Freitag gedreht. Novak Djokovic und Jannik Sinner kommen erst im zweiten Match auf den Centre Court – obwohl die beiden Halbfinalisten bereits am Dienstag ihre Viertelfinals absolvierten.
Zverev und Fery waren dagegen am Mittwoch erst im Einsatz. Usus wäre es also gewesen, die Paarung als zweites Match stattfinden zu lassen, um den Akteuren mehr Regenerationszeit zu geben. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Heimspiel für Fery stört Zverev „überhaupt nicht“
Zverev kann jedenfalls mit ordentlich Rückenwind in das Match gehen. Schließlich besiegte er mit Taylor Fritz seinen absoluten Angstgegner in einer Machtdemonstration (6:4, 6:4, 6:2). Gegen den US-Amerikaner hatte er die vorigen sieben Duelle allesamt verloren.
Nun freut sich der Tennis-Star aufs Halbfinale: „Ich freue mich sehr darauf, im Halbfinale gegen ihn zu spielen.“ Dabei ist Zverev sich des Heimvorteils des Briten durchaus bewusst. Das Publikum dürfte also überwiegend Fery anfeuern. Ein Problem für Zverev? „Es kann laut sein, es kann ausgelassen sein, aber das ist okay. Das stört mich überhaupt nicht. Ich freue mich einfach auf eine harte Herausforderung im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.“
Zverev adelt Halbfinal-Gegner Fery
Fery spielte sich mit überragenden Leistungen in die Herzen der britischen Tennis-Fans. Der 23-Jährige setzte sich im Viertelfinale gegen den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli durch (6:4, 7:6, (7:4), 6:0). Er ist somit der erst zweite Spieler nach dem früheren kroatischen Wimbledon-Champion Goran Ivanisevic, der zunächst eine Wildcard erhielt und es dann bis in die Vorschlussrunde des Rasenklassikers schaffte.
„Ich finde, er hat es sich verdient. Die Siege, die er errungen hat, und die Art und Weise, wie er sich in einigen dieser Spiele zurückgekämpft hat, waren großartig mit anzusehen. Das ist eine tolle Geschichte“, adelt Zverev seinen kommenden Gegner. Diese Geschichte würde der Hamburger morgen natürlich dennoch gerne beenden.