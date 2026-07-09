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Wimbledon: Überraschende Zverev-Ansetzung

Überraschende Zverev-Ansetzung

Wimbledon setzt das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Arthur Fery zeitgenau an. Überraschend findet das Duell vor dem Kracher Novak Djokovic gegen Jannik Sinner statt.
Alexander Zverev stürmt in Wimbledon ins Halbfinale. Der Deutsche überzeugt gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz auf ganzer Linie und profitiert von einer Verletzung seines Gegners.
SPORT1
Wimbledon setzt das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Arthur Fery zeitgenau an. Überraschend findet das Duell vor dem Kracher Novak Djokovic gegen Jannik Sinner statt.

Wimbledon hat die Reihenfolge der Herren-Halbfinals am Freitag gedreht: Novak Djokovic und Titelverteidiger Jannik Sinner kommen erst im zweiten Match auf den Centre Court. Zuvor eröffnen Alexander Zverev und Arthur Fery das Programm.

Das ist sehr überraschend, denn Zverev und Fery absolvierten ihr jeweiliges Viertelfinale erst am Mittwoch. Hingegen waren Djokovic und Sinner bereits am Dienstag im Einsatz. Daher wäre es Usus gewesen, diesen Kracher als erstes Match des Tages stattfinden zu lassen, um den anderen beiden Spieler mehr Regenerationszeit zu geben. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wimbledon: Djokovic bekommt mehr Pause

Damit erhält Djokovic nach seinem Marathon eine längere Erholungspause. Der Serbe stand gegen Felix Auger-Aliassime fünf Stunden und 15 Minuten auf dem Rasen und gewann 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6

Zverev und der britische Wildcard-Spieler Fery beginnen um 14.30 Uhr (dt. Zeit) – zieht sich die Partie, droht auch Djokovic gegen Sinner eine späte Ansetzung, womöglich unter Flutlicht und bei geschlossenem Dach. Genau das hatte Djokovic nach seinem Kraftakt bereits zum Thema gemacht.

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