Wimbledon: Überraschende Zverev-Ansetzung

Wimbledon hat die Reihenfolge der Herren-Halbfinals am Freitag gedreht: Novak Djokovic und Titelverteidiger Jannik Sinner kommen erst im zweiten Match auf den Centre Court. Zuvor eröffnen Alexander Zverev und Arthur Fery das Programm.
Überraschende Zverev-Ansetzung
Das ist sehr überraschend, denn Zverev und Fery absolvierten ihr jeweiliges Viertelfinale erst am Mittwoch. Hingegen waren Djokovic und Sinner bereits am Dienstag im Einsatz. Daher wäre es Usus gewesen, diesen Kracher als erstes Match des Tages stattfinden zu lassen, um den anderen beiden Spieler mehr Regenerationszeit zu geben. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Wimbledon: Djokovic bekommt mehr Pause
Damit erhält Djokovic nach seinem Marathon eine längere Erholungspause. Der Serbe stand gegen Felix Auger-Aliassime fünf Stunden und 15 Minuten auf dem Rasen und gewann 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6
Zverev und der britische Wildcard-Spieler Fery beginnen um 14.30 Uhr (dt. Zeit) – zieht sich die Partie, droht auch Djokovic gegen Sinner eine späte Ansetzung, womöglich unter Flutlicht und bei geschlossenem Dach. Genau das hatte Djokovic nach seinem Kraftakt bereits zum Thema gemacht.