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Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Lehecka im TV, Stream und Ticker - Härtetest um das Viertelfinale

Erste große Hürde für Zverev

Auf Alexander Zverev wartet heute in Wimbledon der erste große Test. So verfolgen Sie das Achtelfinale des deutschen Tennis-Superstars gegen Jiri Lehecka live.
Der Samstag hielt in Wimbledon bei den Damen einen Tag der Favoritenstürze bereit. Bei den Herren blieb Alexander Zverev souverän und buchte das Achtelfinalticket.
Vincent Wuttke
Auf Alexander Zverev wartet heute in Wimbledon der erste große Test. So verfolgen Sie das Achtelfinale des deutschen Tennis-Superstars gegen Jiri Lehecka live.

Auf Alexander Zverev wartet in Wimbledon der erste richtig harte Test. Im Achtelfinale trifft der deutsche Topstar auf den Tschechen Jiri Lehecka (im LIVETICKER). Der Youngster ist bekannt für seinen aggressiven und schnelle Spielstil. Zverev könnte in seiner Karriere jedoch einen Meilenstein erreichen und erstmals in das Viertelfinale einziehen.

Nach einer Partie auf Court 1 darf Zverev zurück auf den Center Court. Zuvor gibt es an gleicher Stelle noch zwei Partien. Zverev dürfte nicht vor 17:20 Uhr deutscher Zeit den Platz betreten eher später. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Jiri Lehecka

Wimbledon: Zverev trifft auf gefährlichen Gegner

Nach dem ersehnten Grand-Slam-Sieg bei den French Open ist der 29-Jährige auch auf dem heiligen Rasen in London weiter in Topform. Bisher hatte der Hamburger gegen Alexander Blockx, Valentin Royer und Marcos Giron kaum Probleme.

Doch Lehecka dürfte deutlich mehr Gegenwehr leisten. Der 24-Jährige ist die Nummer 14 der Weltrangliste und hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Der Rechtshänder hat ein schnörkelloses Spiel. Seine Schläge gehen flach über das Netz und haben wenig Spin – das ideale Rasenspiel.

Zverev ist dennoch der Favorit und will seinem deutschen Kollegen Jan-Lennard Struff in das Viertelfinale folgen. Der Routinier setzte sein Märchen in Wimbledon am Sonntagabend dramatisch fort. Sein Gegner Hubert Hurkacz gab im fünften Satz auf.

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