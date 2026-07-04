Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Marcos Giron im Stream und Ticker

Alexander Zverev befindet sich beim Rasenklassiker in Wimbledon auf Kurs. Der French-Open-Sieger hat in Runde eins Alexander Blockx in vier Sätzen besiegt und konnte beim glatten Dreisatzsieg gegen den Franzosen Valentin Royer noch eine Schippe drauflegen (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER).
Eilt Zverev zum nächsten Sieg?
Wimbledon: Zverev nicht auf dem Centre Court
In der dritten Runde bekommt es der beste deutsche Tennisspieler am heutigen Samstag im zweiten Match des Tages ab ca. 15:10 Uhr mit dem US-Amerikaner Marcos Giron zu tun (im SPORT1-LIVETICKER).
Zum Duell um den Einzug ins Achtelfinale tritt Zverev wie schon in Runde zwei auf Court 1 an. Zverev und Giron sind bislang viermal aufeinandergetroffen. Der gebürtige Hamburger gewann alle Matches, unter anderem das Wimbledon-Duell 2024 (6:2, 6:1 und 6:4).
Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev in Wimbledon vs. Marcos Giron
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Zverev fühlt sich auf dem Rasen von Wimbledon wohl
Alexander Zverev tat sich beim Erstrunden-Sieg gegen den starken belgischen Youngster Alexander Blockx phasenweise schwer. Zwar gewann der 29-Jährige in vier Sätzen (6:4, 6:7, 7:6 und 7:6), jedoch zeigte sich schon hier, dass auf Rasen jederzeit Überraschungen möglich sind.
Gegen den Franzosen Valentin Royer zeigte sich Zverev dann stark verbessert und machte deutlich, dass er auch das Spiel auf Rasen beherrscht. Der glatte Dreisatzsieg (6:1, 6:3 und 7:6) war nie in Gefahr, selbst wenn Zverev in Satz drei ein Break hinnehmen musste.
Zverev kam in Wimbledon bislang nie über das Achtelfinale hinaus, jedoch präsentierte sich der Weltranglisten-Dritte auch selten so selbstbewusst und sicher in seinen Schlägen.
Tennis: Giron bezwingt zwei Franzosen
Marcos Giron konnte in der ersten Runde den Franzosen Corentin Moutet in vier Sätzen bezwingen und ließ im Anschluss auch dessen Landsmann Quentin Halys keine Chance. Dieser hatte etwas überraschend in Runde eins den French-Open-Halbfinalist Matteo Arnaldi bezwungen.
Giron rangiert in der Weltrangliste aktuell auf dem 46. Platz und ist im Duell mit Zverev der klare Underdog. Der 32-Jährige konnte in Wimbledon zuletzt fünfmal in Serie die zweite Runde erreichen und steht nun erstmals in der Runde der besten 32. Den Sprung in ein Grand-Slam-Achtelfinale hat der Routinier bislang noch nicht erreicht.