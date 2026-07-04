Tag sechs in Wimbledon: Nicht nur Alexander Zverev ist am Samstag in der dritten Runde im Einsatz.
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Tennis in Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker mit Alexander Zverev, Swiatek, Berrettini
Wimbledon: Nicht nur Zverev gefordert
Alexander Zverev und Co. kämpfen am sechsten Tag von Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale. Der deutsche Star darf erneut nicht auf den Centre Court.
Der deutsche Tennisstar bekommt es mit Marcos Giron zu tun, das Spiel gegen den US-Amerikaner findet auf dem No.1 Court statt und beginnt nicht vor 15 Uhr. Auf dem Centre Court sind derweil drei andere Partien angesetzt.
Tennis heute live: So verfolgen Sie Wimbledon
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Los geht es dort mit dem Duell zwischen Alexandra Eala in der Topspielerin Iga Swiatek, die an Position drei gesetzt ist.
Spiel zwei auf dem Centre Court bestreiten Amanda Anisimova und Madison Keys in einem rein amerikanischen Duell. Im dritten Spiel des Tages stehen sich bei den Männern dann Grigor Dimitrov und Matteo Berrettini gegenüber.
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