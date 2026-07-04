Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Tennis in Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker mit Alexander Zverev, Swiatek, Berrettini

Wimbledon: Nicht nur Zverev gefordert

Alexander Zverev und Co. kämpfen am sechsten Tag von Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale. Der deutsche Star darf erneut nicht auf den Centre Court.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SPORT1
Alexander Zverev und Co. kämpfen am sechsten Tag von Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale. Der deutsche Star darf erneut nicht auf den Centre Court.

Tag sechs in Wimbledon: Nicht nur Alexander Zverev ist am Samstag in der dritten Runde im Einsatz.

Der deutsche Tennisstar bekommt es mit Marcos Giron zu tun, das Spiel gegen den US-Amerikaner findet auf dem No.1 Court statt und beginnt nicht vor 15 Uhr. Auf dem Centre Court sind derweil drei andere Partien angesetzt.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Wimbledon

Los geht es dort mit dem Duell zwischen Alexandra Eala in der Topspielerin Iga Swiatek, die an Position drei gesetzt ist.

Spiel zwei auf dem Centre Court bestreiten Amanda Anisimova und Madison Keys in einem rein amerikanischen Duell. Im dritten Spiel des Tages stehen sich bei den Männern dann Grigor Dimitrov und Matteo Berrettini gegenüber.

(Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite