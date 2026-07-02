Tennis in Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker mit Zverev, Hanfmann und Swiatek

SPORT1 02.07.2026 • 09:00 Uhr Das älteste Grand-Slam Turnier verspricht am Donnerstag spannende Paarungen. Mit dabei in Wimbledon sind auch Alexander Zverev und Yannick Hanfmann. So verfolgen Sie die Spiele heute im TV, Stream & Ticker.

Auch der vierte Tag in Wimbledon verspricht wieder geballte Tennis-Action. Beim ältesten Grand-Slam-Turnier stehen am Donnerstag interessante Paarungen auf dem Programm – auch mit deutscher Beteiligung. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Dort richten sich die Blicke zunächst auf Yannick Hanfmann: Mit 34 Jahren steht der Karlsruher erstmals in seiner Karriere in der zweiten Runde. Er trifft auf Karen Khachanov (nicht vor 14 Uhr). Anschließend steht das Duell von Alexander Zverev mit dem Franzosen Valentin Royer an. Aufschlag auf dem Court No. 1 ist nicht vor 15.30 Uhr.

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Dazu schlagen zwei topgesetzte Damen auf dem Centre Court auf: Den Beginn macht ab 14.30 Uhr die Titelverteidigerin und an Position drei gesetzte Iga Swiatek aus Polen, die auf die Tschechin Karolina Pliskova trifft. Später am Abend duellieren sich Elena Rybakina aus Kasachstan (Position zwei) und die US-Amerikanerin Caty McNally.

Bei den Herren sind neben Zverev vier weitere Top-10-Spieler im Einsatz. Alex de Minaur (5), Taylor Fritz (6), Flavio Cobolli (9) und Alexander Bublik (10) kämpfen um den Einzug in die dritte Runde. Der Italiener Cobolli stand zuletzt im French-Open-Finale und unterlag dort Zverev.

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Wimbledon: Wieder Favoritensterben?

Nach der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz geht Titelverteidiger Jannik Sinner als Topfavorit im Herren-Einzel ins Rennen. Direkt dahinter hofft Zverev seinen Triumph von Paris zu wiederholen und seinen zweiten Grand Slam zu gewinnen.

Bei den Damen will die topgesetzte Aryna Sabalenka nach enttäuschenden French Open wieder um den Titel mitspielen. Zu den ärgsten Konkurrentinnen zählen Titelverteidigerin Swiatek und Rybakina.

In Frankreich hatten zuletzt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele Favoriten früh die Segel streichen müssen. Profiteur davon war am Ende Zverev.

Die deutschen Spiele in der Übersicht