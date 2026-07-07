Tennis in Wimbledon heute live: Jan-Lennard Struff - Sinner im TV, Stream und Ticker - So verfolgen Sie den Viertelfinal-Kracher!

Vincent Wuttke 07.07.2026 • 11:00 Uhr Jan-Lennard Struff steht erstmals im Wimbledon-Viertelfinale. Auf ihn wartet mit Jannik Sinner die ultimative Herausforderung. So sehen Sie das Match live.

Das ist das größte Match in der Karriere des Jan-Lennard Struff! Bisher läuft es in Wimbledon für den deutschen Tennis-Star wie im Märchen. Und nun wartet mit Jannik Sinner im Viertelfinale die ultimative Herausforderung auf den Deutschen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Allerdings wird das Match nicht auf der größtmöglichen Bühne ausgetragen. Es geht nicht auf dem berühmtesten Tennisplatz der Welt zur Sache. Die Organisatoren setzten das Match gegen den italienischen Weltranglistenersten als erstes des Tages (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) auf Court 1, dem zweitgrößten Platz des All England Club, an.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Jan-Lennard Struff – Sinner in Wimbledon

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Der 36 Jahre alte Struff steht erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten acht. Im Achtelfinale profitierte er nach einem dramatischen Match beim Stand von 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 von der Aufgabe seines polnischen Gegners Hubert Hurkacz.

Nun könnte der Gegner kaum übermächtiger wirken. Sinner ist nicht nur souverän die Nummer eins der Welt, sondern auch noch der Titelverteidiger. „Das wird eine brutal schwierige Aufgabe, das ist völlig klar“, sagte Struff, er zeigte sich dennoch optimistisch: „Natürlich traue ich mir zu, dass ich da etwas schaffen kann. Sonst bringt es nichts, auf den Platz zu gehen.“

Vor dem Rasenklassiker hatte Struff seit Oktober 2025 keine zwei Matches im Hauptfeld eines Turniers gewonnen. Pünktlich zum Highlight im Londoner Südwesten blüht er nun voll auf. Gegen Sinner wäre ein erneuter Sieg jedoch dennoch eine Sensation.

Bei den Herren kommt es am Dienstag auch zu einem Duell der Favoriten. Mit Felix Auger-Aliassime trifft die Nummer drei des Turniers auf Superstar Novak Djokovic. Die beiden Stars treffen sich im zweiten Match des Tages auf dem Center Court. Zuvor dürfen dort Coco Gauff und Jessica Pegula bei den Damen ihr Können zeigen.

Auf Court 1 folgen nach Struff noch Naomi Osaka und Karolina Muchova.