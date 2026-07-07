Trainerin verrät Williams-Zukunft

SID 07.07.2026 • 17:38 Uhr Das Comeback von Serena Williams soll laut Trainerin Rennae Stubbs nicht nur in New York weitergehen.

Geht das große Comeback von Tennisikone Serena Williams schon bald in die nächste Runde? Über ihre Zukunftspläne wahrt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin zwar abgesehen von einigen geheimnisvollen Andeutungen selbst noch Stillschweigen, Trainerin Rennae Stubbs aber ist sogar schon sicher: Die 44-Jährige werde „bei den US Open nicht das tun, was sie hier getan hat – nämlich nur im Einzel zu spielen“.

Gleichzeitig werde es „natürlich davon abhängen, wie es ihr körperlich geht“, sagte Stubbs, ansonsten wolle sie es der Tennislegende überlassen, „über ihre medizinischen Belange und ihr Befinden zu sprechen“. Was für Stubbs aber klar ist: „Ich weiß, dass sie gerne versuchen würde, noch vor den US Open zu spielen.“

Künftig können sich die Fans der Amerikanerin also nicht nur auf den noch nicht bestätigten Auftritt beim nächsten Grand Slam in ihrer Heimat freuen, sondern auch auf weitere Auftritte zuvor. Beispielsweise in Cincinnati oder in Toronto, wo vor dem Start der US Open in New York ab dem 30. August wichtige Vorbereitungsturniere steigen.

Knieverletzung bereitet Sorgen

In Wimbledon hatte Williams nach rund vierjähriger Pause vom Profi-Tennis ihr vielbeachtetes Comeback im Einzel gegeben, vorab war sie im Londoner Queens Club und in Berlin im Doppel aufgetreten.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Das Gastspiel im All England Club, für das Williams eine Wildcard erhalten hatte, lief jedoch anders als erhofft. Zwar schlug sich Williams bei ihrem Erstrunden-Aus gegen die junge Australierin Maya Joint durchaus respektabel, für einen großen Dämpfer sorgte aber die dabei zugezogene leichte Knieverletzung. Als Konsequenz musste Williams auch das Doppel mit Schwester Williams absagen.