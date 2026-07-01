Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: Auch die letzte Deutsche scheidet aus

Letzte Deutsche in Wimbledon raus

Tatjana Maria scheitert als letzte Deutsche in Wimbledon. Für die 38-Jährige ist der Traum von einem erneuten Siegeszug an der Church Road geplatzt.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SID
Tatjana Maria scheitert als letzte Deutsche in Wimbledon. Für die 38-Jährige ist der Traum von einem erneuten Siegeszug an der Church Road geplatzt.

Für Tatjana Maria ist der Traum von einem erneuten Siegeszug in Wimbledon geplatzt. Die Halbfinalistin von 2022 verlor am Mittwoch in London gegen die an Nummer 16 gesetzte Iva Jovic aus den USA in nur 68 Minuten Spielzeit 1:6, 2:6 und schied als letzte deutsche Tennisspielerin an der Church Road aus. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Gegen die erst 18 Jahre alte Jovic, die als eines der größten Talente auf der WTA-Tour gilt, hatte sich die Rasenexpertin Maria trotz ihrer Außenseiterrolle Chancen ausgerechnet. Schließlich stimmte die eigene Form, bei der Generalprobe in Eastbourne war Maria bis in das Finale eingezogen und damit wieder in die Top-100 der Weltrangliste geklettert. Doch gegen die bärenstarke Teenagerin war die 38-Jährige letztlich chancenlos.

Wimbledon: Deutsche Frauen mit schwacher Bilanz

Einzig Maria hatte aus deutscher Sicht bei den Frauen ihr Auftaktmatch gewonnen. Laura Siegemund, Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch waren allesamt an ihrer ersten Hürde gescheitert. Eine derart schwache Bilanz hatte es zuletzt 2008 gegeben, als nur Julia Görges die zweite Runde erreichte.

Auf Court 15 bekam Maria schnell zu spüren, dass mit Jovic eine schwierigere Aufgabe als noch in Runde eins gegen die Kasachin Julija Putinzewa warten würde. Während Maria auf ihrem Lieblingsbelag frühe Chancen ausließ, stellte sich die US-Amerikanerin schnell auf die typischen Slice-Schläge ihrer Gegnerin ein. Nach nur 33 Minuten ging Satz eins an Jovic, die auch im zweiten Satz dominierte.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite