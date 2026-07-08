Wimbledon: Jetzt greift Zverev Alcaraz an

SPORT1 08.07.2026 • 19:17 Uhr Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon. Mit einem weiteren Sieg könnte der Deutsche im Ranking sogar an Carlos Alcaraz vorbeiziehen.

Alexander Zverev hat beim Wimbledon-Turnier nicht nur erstmals das Halbfinale erreicht, sondern auch beste Chancen, sich Platz zwei der Weltrangliste zu sichern. Im Live-Ranking liegt der Deutsche (7,980 Punkte) nach seinem Viertelfinalsieg nur noch knapp hinter Carlos Alcaraz, der derzeit auf 8.160 Zähler kommt.

Gewinnt Zverev auch sein Halbfinale und zieht ins Endspiel ein, würde er den Spanier überholen – mit Auswirkungen auf die Setzlisten und mögliche Duelle bei den kommenden Turnieren. Den Grundstein dafür legte der an Position zwei gesetzte Hamburger mit einer souveränen Vorstellung gegen Taylor Fritz.

Im Viertelfinale setzte sich Zverev mit 6:4, 6:4, 6:2 durch und ließ auf dem Weg in die Vorschlussrunde kaum Zweifel aufkommen. Nach nur einer Stunde und 59 Minuten verwandelte er seinen Matchball. Für Zverev ist es das erste Halbfinale beim Rasenklassiker. Damit hat der 29-Jährige nun bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens einmal die Runde der letzten Vier erreicht. Dieses Kunststück ist nur fünf derzeit aktiven Profis gelungen.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wimbledon: Auf Zverev wartet der Überraschungsmann

Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev auf Arthur Fery. Der britische Wildcard-Spieler setzte seinen Überraschungslauf fort und schaltete Flavio Cobolli mit 6:4, 7:6 (4), 6:0 aus. Damit steht für Zverev ein Duell an, das sportlich wie eine Pflichtaufgabe wirkt, atmosphärisch aber zum Härtetest werden kann.