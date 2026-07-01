Wimbledon: Sabalenka nach "Prüfung" in Runde drei

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka darf weiter von ihrem ersten Triumph in Wimbledon träumen. Die Belarussin setzte sich am Mittwoch 6:1, 7:6 (11:9) gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler durch und zog in die dritte Runde ein. Dort trifft die viermalige Grand-Slam-Siegerin auf Jelena Ostapenko aus Lettland.
Sabalenka nach „Prüfung“ weiter
Die Weltranglistenerste startet furios, muss dann aber kämpfen. Damit hofft Sabalenka weiterhin auf ihre erste Wimbledon-Finalteilnahme.
Sabalenka erreicht Runde drei
© AFP/SID/HENRY NICHOLLS
„Es war ein wirklich großartiger Kampf. Sie hat mich wirklich getestet“, sagte Sabalenka erleichtert: „Ich bin froh, dass ich diese Prüfung bestanden habe.“
In Wimbledon ist Sabalenka bislang noch ohne Finalteilnahme, in den vergangenen drei Jahren war sie jeweils im Halbfinale ausgeschieden. Gegen Kessler startete die 28-Jährige stark, wackelte in Satz zwei aber plötzlich und lag 2:5 zurück. Doch die Favoritin rettete sich in den Tiebreak, wo beide Spielerinnen gleich mehrere Chancen ausließen. Am Ende verwandelte Sabalenka ihren dritten Matchball zum Sieg.
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