Tennis in Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker mit Jannik Sinner, Novak Djokovic & Struff

SPORT1 03.07.2026 • 09:00 Uhr Am Freitag beginnt in Wimbledon die dritte Runde. Neben den Top-Spielern um Jannik Sinner und Novak Djokovic ist auch Jan-Lennard Struff wieder im Einsatz. So verfolgen Sie die Spiele der Tennis-Stars heute im TV, Stream & Ticker.

Tag fünf in Wimbledon verspricht mit dem Beginn der dritten Runde erneut bestes Tennis. Beim Rasen-Klassiker liegt der Fokus am Freitag erneut auf Titelverteidiger Jannik Sinner. Nach seinem letztlich souveränen Sieg gegen den Portugiesen Nuno Borges trifft er nun im zweiten Spiel des Tages auf Court No. 1 auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby (nicht vor 15.30 Uhr).

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Direkt im Anschluss geht es auf dem Hauptplatz an der Church Road mit der Nummer eins der Damen weiter: Aryna Sabalenka duelliert sich mit der Lettin Jelena Ostapenko. Sabalenka strebt weiter ihren ersten Titelgewinn in Wimbledon an.

Wimbledon: Struff erstmals ins Achtelfinale?

Aus deutscher Sicht ist Jan-Lennard Struff am dritten Tag in Folge in Wimbledon gefordert. Nach seinem Fünfsatz-Krimi gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima, der nach Unterbrechung erst am Donnerstag zu Ende ging, ist der 36-Jährige erneut gefordert.

Im zweiten Spiel des Tages auf Court No. 3 kämpft Struff gegen den an Nummer acht gesetzten Daniil Medvedev um den Einzug ins Achtelfinale (nicht vor 13.30 Uhr). Es wäre für den Westfalen eine Premiere: Sein bisher bestes Ergebnis beim Rasen-Klassiker war das Erreichen der dritten Runde.

Auch bei den Damen sind am Freitag die topgesetzten Spielerinnen im Einsatz. Neben Sabalenka stehen mit Jessica Pegula (4), Coco Gauff (7), Karolina Muchova (10) drei weitere Top-10-Spielerinnen auf dem Platz.

Die deutschen Spiele in der Übersicht:

Jan-Lennard Struff Daniil Medvedev Nicht vor 13.30 Uhr