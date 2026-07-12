Wimbledon: Zverev-Finale gegen Sinner heute kostenlos zu sehen

Johannes Vehren 12.07.2026 • 13:38 Uhr Alexander Zverev steht im Finale von Wimbledon. Das Endspiel kann man sich am Sonntag kostenlos beim Streamingdienst Amazon Prime Video ansehen.

Gute Nachrichten für alle deutschen Sportfans: Wie der Streamingdienst Amazon Prime Video kurz nach dem Finaleinzug von Alexander Zverev in Wimbledon bekannt gegeben hat, wird das Endspiel am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) gegen Jannik Sinner auch ohne gültiges Abo – und damit kostenlos – zu sehen sein.

„Das Finale gibt es natürlich bei uns bei Prime. Sollte es Leute geben, die keinen Prime-Account haben: Das Spiel können am Sonntag alle sehen“, verkündete Moderator Jonas Friedrich.

Wimbledon: Zverev trifft auf Sinner

Der Streamingdienst teilte zudem mit: „Das Wimbledon-Finale der Herren mit Alexander Zverev ist kostenlos bei Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.“

Im Endspiel wird der Deutsche mit Sinner nicht nur auf den Weltranglisten-Ersten sowie Titelverteidiger treffen, sondern auch auf seinen Angstgegner. 14 Mal standen sich die Tennisprofis aus Hamburg und Südtirol bereits gegenüber – mit klaren Vorteilen für Sinner. Der gewann zehn Duelle, zuletzt neun in Serie und sechs ohne Satzverlust. Immerhin: Bei den Grand-Slam-Turnieren ist die Bilanz ausgeglichen (2:2).