Wimbledon: Zverev-Finale kostenlos zu sehen

Johannes Vehren 10.07.2026 • 19:46 Uhr Alexander Zverev steht im Finale von Wimbledon. Das Endspiel kann man sich am Sonntag kostenlos ansehen.

Gute Nachrichten für alle deutschen Sportfans: Wie der Streamingdienst Amazon Prime Video kurz nach dem Finaleinzug von Alexander Zverev in Wimbledon bekannt gegeben hat, wird das Endspiel ohne gültiges Abo zu sehen sein.

„Das Finale gibt es natürlich bei uns bei Prime. Sollte es Leute geben, die keinen Prime-Account haben: Das Spiel können am Sonntag alle sehen“, verkündete Moderator Jonas Friedrich.

Wimbledon: Zverev trifft auf Sinner

Der Streamingdienst teilte zudem mit: „Das Wimbledon-Finale der Herren mit Alexander Zverev ist kostenlos bei Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.“