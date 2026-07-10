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Wimbledon: Zverev-Finale kostenlos zu sehen

Zverev-Finale kostenlos zu sehen

Alexander Zverev steht im Finale von Wimbledon. Das Endspiel kann man sich am Sonntag kostenlos ansehen.
Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale von Wimbledon. Gegen Arthur Fery lässt der deutsche Tennis-Star nichts anbrennen.
Johannes Vehren
Alexander Zverev steht im Finale von Wimbledon. Das Endspiel kann man sich am Sonntag kostenlos ansehen.

Gute Nachrichten für alle deutschen Sportfans: Wie der Streamingdienst Amazon Prime Video kurz nach dem Finaleinzug von Alexander Zverev in Wimbledon bekannt gegeben hat, wird das Endspiel ohne gültiges Abo zu sehen sein.

„Das Finale gibt es natürlich bei uns bei Prime. Sollte es Leute geben, die keinen Prime-Account haben: Das Spiel können am Sonntag alle sehen“, verkündete Moderator Jonas Friedrich.

Wimbledon: Zverev trifft auf Sinner

Der Streamingdienst teilte zudem mit: „Das Wimbledon-Finale der Herren mit Alexander Zverev ist kostenlos bei Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.“

Im Endspiel wird der Deutsche auf Jannik Sinner treffen. Der erste Aufschlag wird am Sonntag nicht vor 17.00 Uhr stattfinden.

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