Nächste prominente Absage bei den US Open: Marin Cilic, der das Turnier in New York 2014 noch sensationell gewonnen hatte, muss beim letzten Grand Slam des Jahres verletzungsbedingt passen.
Ex-Champion sagt für US Open ab
Das gab der Veranstalter am Sonntag offiziell bekannt. Für Cilic rückt der Finne Otto Virtanen als Lucky Loser nach. Er trifft in der ersten Runde auf den an Position 23 gesetzten Russen Andrey Rublev. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
Kurios: Virtanen war am Donnerstag zu seinem finalen Qualifikations-Match gegen Grigor Dimitrov verletzungsbedingt nicht angetreten. Nun scheint er rechtzeitig fit geworden zu sein und darf unverhofft im Hauptfeld ran.
Als Cilic bei den US Open 2014 den Titel holte
Cilic hatte die US Open im Jahr 2014 noch gewonnen. Es war der bislang größte Erfolg seiner Karriere und der einzige bei einem Major. Damals hatte er sich im Finale gegen den Japaner Kei Nishikori durchgesetzt (6:3, 6:3, 6:3).
Die diesjährigen US Open verpasst Cilic jedoch. Auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner wird nicht mit am Start sein. In Casper Ruud hatte am Sonntag bereits ein weiterer großer Name abgesagt.