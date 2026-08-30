Ex-Champion sagt für US Open ab

SPORT1 30.08.2026 • 20:08 Uhr Marin Cilic sagt kurzfristig für die US Open ab. Ein Lucky Loser rückt nach, der vor wenigen Tagen noch verletzt war.

Nächste prominente Absage bei den US Open: Marin Cilic, der das Turnier in New York 2014 noch sensationell gewonnen hatte, muss beim letzten Grand Slam des Jahres verletzungsbedingt passen.

Das gab der Veranstalter am Sonntag offiziell bekannt. Für Cilic rückt der Finne Otto Virtanen als Lucky Loser nach. Er trifft in der ersten Runde auf den an Position 23 gesetzten Russen Andrey Rublev. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Kurios: Virtanen war am Donnerstag zu seinem finalen Qualifikations-Match gegen Grigor Dimitrov verletzungsbedingt nicht angetreten. Nun scheint er rechtzeitig fit geworden zu sein und darf unverhofft im Hauptfeld ran.

Als Cilic bei den US Open 2014 den Titel holte

Cilic hatte die US Open im Jahr 2014 noch gewonnen. Es war der bislang größte Erfolg seiner Karriere und der einzige bei einem Major. Damals hatte er sich im Finale gegen den Japaner Kei Nishikori durchgesetzt (6:3, 6:3, 6:3).