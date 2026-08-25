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US Open: Alcaraz feiert Comeback mit Williams

Alcaraz feiert Comeback mit Williams

An der Seite von Serena Williams gewinnt Carlos Alcaraz nach mehr als vier Monaten Verletzungspause sein Auftaktmatch im Mixed-Wettbewerb der US Open.
Carlos Alcaraz feiert nach langer Verletzungspause ausgerechnet bei den US Open sein Comeback. Boris Becker und Andrea Petkovic diskutieren im Podcast, ob der Zeitpunkt für den Spanier zu früh kommt.
SID
An der Seite von Serena Williams gewinnt Carlos Alcaraz nach mehr als vier Monaten Verletzungspause sein Auftaktmatch im Mixed-Wettbewerb der US Open.

Tennis-Profi Carlos Alcaraz hat wenige Tage vor dem Beginn der Einzelwettbewerbe bei den US Open ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs besiegte der 23 Jahre alte Spanier gemeinsam mit der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (44) das Duo Erin Routcliffe/Lloyd Glasspool (Neuseeland/Großbritannien) 5:3, 4:1. „Ich war viereinhalb Monate raus. Sie hat es mir leicht gemacht, ich habe es einfach so sehr genossen“, sagte er. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Alcaraz erstmals seit April wieder auf dem Court

Alcaraz, siebenmaliger Grand-Slam-Sieger im Einzel, stand in Flushing Meadows nach einer Handgelenksverletzung erstmals seit dem 14. April wieder auf dem Court.

Im Einzelwettbewerb ist der Weltranglistendritte Titelverteidiger, bei dem am Sonntag beginnenden Turnier ist er hinter Alexander Zverev an Position zwei gesetzt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) hat seine Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Williams: „Ganz besonderer Moment“

Williams war im Juni auf die Tour zurückgekehrt, nachdem sie ihre Karriere 2022 beendet hatte. „Ich habe nie gedacht, dass ich jemals auf diesen Court zurückkehren werde. Das ist einfach ein ganz besonderer Moment“, sagte sie nach dem Match im großen Arthur-Ashe-Stadium.

Anders als in Wimbledon hat Williams allerdings keine Wildcard für den Einzelwettbewerb erhalten.

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