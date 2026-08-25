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US Open: Zverev im Mixed-Wettbewerb ausgeschieden

Zverev im Mixed-Wettbewerb raus

Alexander Zverev ist bei seinem "Aufwärmprogramm" bei den US Open gescheitert. Mit seiner Partnerin Taylor Townsend verliert der Weltranglistenzweite sein Auftaktmatch.
Alexander Zverev sagt, Sanktionen hätten keinen Einfluss auf die Teilnahme von Novak Djokovic und anderen Tennisstars.
SID
Alexander Zverev ist bei seinem "Aufwärmprogramm" bei den US Open gescheitert. Mit seiner Partnerin Taylor Townsend verliert der Weltranglistenzweite sein Auftaktmatch.

Tennis-Profi Alexander Zverev ist bei seinem „Aufwärmprogramm“ bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs unterlag der Weltranglistenzweite mit seiner Partnerin Taylor Townsend (USA) dem an Nummer vier gesetzten Duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli (Schweiz/Italien) 2:4, 2:4.

Die Einzelkonkurrenzen beim letzten Grand Slam des Jahres beginnen am Sonntag. French-Open-Sieger und Wimbledon-Finalist Zverev ist nach der Absage des Weltranglistenersten und Titelverteidigers Jannik Sinner (Italien) an Nummer eins gesetzt. Auf den an Nummer zwei gesetzten Carlos Alcaraz (Spanien) kann der Hamburger somit erst im Finale treffen.

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