US Open: Zverev im Mixed-Wettbewerb ausgeschieden

Tennis-Profi Alexander Zverev ist bei seinem „Aufwärmprogramm“ bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs unterlag der Weltranglistenzweite mit seiner Partnerin Taylor Townsend (USA) dem an Nummer vier gesetzten Duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli (Schweiz/Italien) 2:4, 2:4.
Zverev im Mixed-Wettbewerb raus
Alexander Zverev ist bei seinem "Aufwärmprogramm" bei den US Open gescheitert. Mit seiner Partnerin Taylor Townsend verliert der Weltranglistenzweite sein Auftaktmatch.
Die Einzelkonkurrenzen beim letzten Grand Slam des Jahres beginnen am Sonntag. French-Open-Sieger und Wimbledon-Finalist Zverev ist nach der Absage des Weltranglistenersten und Titelverteidigers Jannik Sinner (Italien) an Nummer eins gesetzt. Auf den an Nummer zwei gesetzten Carlos Alcaraz (Spanien) kann der Hamburger somit erst im Finale treffen.