US Open: Zverev im Mixed-Wettbewerb ausgeschieden

SID 25.08.2026 • 21:22 Uhr Alexander Zverev ist bei seinem "Aufwärmprogramm" bei den US Open gescheitert. Mit seiner Partnerin Taylor Townsend verliert der Weltranglistenzweite sein Auftaktmatch.

Tennis-Profi Alexander Zverev ist bei seinem „Aufwärmprogramm“ bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs unterlag der Weltranglistenzweite mit seiner Partnerin Taylor Townsend (USA) dem an Nummer vier gesetzten Duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli (Schweiz/Italien) 2:4, 2:4.