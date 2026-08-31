US Open: McEnroe stichelt gegen Djokovic-Bezwinger

Mariano Navone hat bei den US Open für einen Paukenschlag gesorgt und Novak Djokovic in der ersten Runde in fünf Sätzen bezwungen.
McEnroe stichelt gegen Navone
Der 25-jährige Argentinier gewann 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 gegen den 24-maligen Grand-Slam-Champion, der sichtbar mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte. Für Djokovic war es das erste Erstrunden-Aus bei einem Major seit den Australian Open 2006.
US Open: Frecher Spruch von McEnroe
Kurz nach Matchball, als Navone noch Autogramme und Tennisbälle für die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium signierte, folgte jedoch ein spitzer Kommentar von John McEnroe. Der Experte sagte in der TV-Übertragung bei ESPN: „Deine zweite Runde bestreitest du auf Platz 21. Wir wünschen dir viel Erfolg!“
McEnroe geht also davon aus, dass das Zweirundenmatch von Navone auf einem Nebenplatz stattfindet – fernab vom Rampenlicht und den großen Stadien. Navone trifft in der zweiten Runde auf Matteo Berrettini oder Stan Wawrinka. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
„Er muss versuchen, mit diesem Einsatz und dieser Intensität zu spielen, aber genieße den Moment, junger Mann“, sagte McEnroe noch, der das Turnier selbst viermal gewonnen hat (1979, 1981, 1983 und 1989).
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.