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US Open: Star-Duo um Williams und Alcaraz verpasst Halbfinale

Williams und Alcaraz ausgeschieden

Serena Williams und Carlos Alcaraz scheiden bei den US Open aus. Das Star-Duo blickt dennoch positiv auf das Turnier.
Carlos Alcaraz feiert nach langer Verletzungspause ausgerechnet bei den US Open sein Comeback. Boris Becker und Andrea Petkovic diskutieren im Podcast, ob der Zeitpunkt für den Spanier zu früh kommt.
SPORT1
Serena Williams und Carlos Alcaraz scheiden bei den US Open aus. Das Star-Duo blickt dennoch positiv auf das Turnier.

Für den ganz großen Titel hat es am Ende nicht gereicht: Serena Williams und Carlos Alcaraz sind im Mixed-Wettbewerb der US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Das Star-Duo verlor gegen Belinda Bencic und Flavio Cobolli mit 4:5, 1:4.

Trotz des Ausscheidens blieb die Stimmung gelöst. „Ich fühle mich großartig. Auch wenn ich verloren habe, mit ihr zu spielen, fühlt sich unglaublich an“, sagte der Spanier. Williams bilanzierte: „Wir haben eins gewonnen, wir haben eins verloren.“ (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

US Open: „Bonus“-Auftritt von Williams und Alcaraz

Zum Auftakt hatten die beiden Erin Routliffe und Lloyd Glasspool geschlagen (5:3, 4:1). „Ich habe beim ersten Punkt einen Doppelfehler gemacht, also… ich war wirklich, wirklich nervös“, gestand Alcaraz nach dem Auftaktmatch, bei dem der 23-Jährige erstmals seit April wieder auf der Tour aufschlug. Williams nannte den gemeinsamen Auftritt „einen Bonus“ und sagte im Courtside-Interview mit Andrea Petkovic: „Ich hätte nie erwartet, wieder auf diesem Platz zu stehen. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde.“

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Neben Bencic/Cobolli stehen auch die Duos Elina Svitolina/Gael Monfils, Karolina Muchova/Jakub Mensik sowie Mirra Andreeva/Andrey Rublev in New York im Halbfinale. Dort kämpfen sie um den mit 1 Million US-Dollar dotierten Titel in der zweiten Auflage des überarbeiteten Formats. Auffällig: Keines der Duos ist ein „Spezialisten-Team“ aus Doppelspielern, sondern besteht aus zwei starken Einzelstars.

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Genau deshalb hatte es im Vorjahr, als das neue rankingbasierte Konzept eingeführt wurde, Kritik gegeben. Doppel-Spezialisten würden zugunsten prominenter Einzelstars verdrängt werden. Am Ende holte sich jedoch das Spezialisten-Team Sara Errani/Andrea Vavassori den Premierentitel. In diesem Jahr sind nun alle vier Spezialisten-Paarungen vor dem Halbfinale ausgeschieden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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