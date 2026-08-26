US Open: Star-Duo um Williams und Alcaraz verpasst Halbfinale

Für den ganz großen Titel hat es am Ende nicht gereicht: Serena Williams und Carlos Alcaraz sind im Mixed-Wettbewerb der US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Das Star-Duo verlor gegen Belinda Bencic und Flavio Cobolli mit 4:5, 1:4.
Williams und Alcaraz ausgeschieden
Trotz des Ausscheidens blieb die Stimmung gelöst. „Ich fühle mich großartig. Auch wenn ich verloren habe, mit ihr zu spielen, fühlt sich unglaublich an“, sagte der Spanier. Williams bilanzierte: „Wir haben eins gewonnen, wir haben eins verloren.“ (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
US Open: „Bonus“-Auftritt von Williams und Alcaraz
Zum Auftakt hatten die beiden Erin Routliffe und Lloyd Glasspool geschlagen (5:3, 4:1). „Ich habe beim ersten Punkt einen Doppelfehler gemacht, also… ich war wirklich, wirklich nervös“, gestand Alcaraz nach dem Auftaktmatch, bei dem der 23-Jährige erstmals seit April wieder auf der Tour aufschlug. Williams nannte den gemeinsamen Auftritt „einen Bonus“ und sagte im Courtside-Interview mit Andrea Petkovic: „Ich hätte nie erwartet, wieder auf diesem Platz zu stehen. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde.“
Neben Bencic/Cobolli stehen auch die Duos Elina Svitolina/Gael Monfils, Karolina Muchova/Jakub Mensik sowie Mirra Andreeva/Andrey Rublev in New York im Halbfinale. Dort kämpfen sie um den mit 1 Million US-Dollar dotierten Titel in der zweiten Auflage des überarbeiteten Formats. Auffällig: Keines der Duos ist ein „Spezialisten-Team“ aus Doppelspielern, sondern besteht aus zwei starken Einzelstars.
Genau deshalb hatte es im Vorjahr, als das neue rankingbasierte Konzept eingeführt wurde, Kritik gegeben. Doppel-Spezialisten würden zugunsten prominenter Einzelstars verdrängt werden. Am Ende holte sich jedoch das Spezialisten-Team Sara Errani/Andrea Vavassori den Premierentitel. In diesem Jahr sind nun alle vier Spezialisten-Paarungen vor dem Halbfinale ausgeschieden.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.