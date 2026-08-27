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US Open: Tschechisches Duo holt Mixed-Titel

Erster GS-Titel bei US Open vergeben

Karolina Muchova und Jakub Mensik gewinnen den Mixed-Wettbewerb bei den US Open. Für die beiden Tschechen ist es ihr erster Grand-Slam-Titel.
Carlos Alcaraz feiert nach langer Verletzungspause ausgerechnet bei den US Open sein Comeback. Boris Becker und Andrea Petkovic diskutieren im Podcast, ob der Zeitpunkt für den Spanier zu früh kommt.
SID
Karolina Muchova und Jakub Mensik gewinnen den Mixed-Wettbewerb bei den US Open. Für die beiden Tschechen ist es ihr erster Grand-Slam-Titel.

Das tschechische Duo Karolina Muchova / Jakub Mensik hat den Mixed-Wettbewerb bei den US-Open gewonnen. Die beiden Tennis-Profis setzten sich in dem Turnier, in dem eine Frau und ein Mann Seite an Seite spielen, im Finale gegen Belinda Bencic aus der Schweiz und ihren italienischen Partner Flavio Cobolli 6:3, 1:6, 10:6 durch.

Im Halbfinale hatten die späteren Sieger zuvor die Russen Mirra Andreeva und Andrey Rublev 5:4, 3:5, 11:9 bezwungen. Sowohl für Muchova als auch für Mensik bedeutete der folgende Finalsieg den jeweils ersten Grand-Slam-Titel.

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Am Ende haben die passenden Outfits den Ausschlag für uns gegeben“, scherzte Muchova bei der Siegerehrung und spielte damit auf die weiß-kastanienbrauen Trikots an, die das Team trug.

Tennis: Zverev war in Runde eins gescheitert

Der Mixed-Wettbewerb, der direkt vor dem Einzel-Turnier angesetzt ist, fand in diesem Jahr erst zum zweiten Mal in einem neuen Format statt. Dieses beinhaltet verkürzte Sätze und mehrere Spiele an einem Tag.

Der deutsche Profi Alexander Zverev war mit seiner Partnerin Taylor Townsend (USA) bereits in Runde eins an den späteren Finalisten Bencic/Cobolli gescheitert.

Carlos Alcaraz war im Rahmen seines Comebacks mit der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams angetreten, im Viertelfinale aber ebenfalls Bencic/Cobolli unterlegen.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

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